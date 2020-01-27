Сьогодні у світі вшановують пам’ять жертв Голокосту

Сьогодні, 27 січня, у всьому світі вшановують пам’ять жертв Голокосту. Про це повідомляє РБК-Україна.

Генеральна асамблея ООН ухвалила 1 листопада 2005 року резолюцію № 60/7, якою проголосила Днем пам’яті жертв Голокосту 27 січня.

"Голокост, який привів до знищення однієї третини євреїв і незліченної кількості представників інших національностей, завжди слугуватиме всім людям пересторогою про небезпеки, які приховують у собі ненависть, фанатизм, расизм та упередження", - йдеться у документі

Голокост став поворотним моментом в історії, який спонукав світ сказати "більше ніколи". Значення резолюції 60/7 полягає в тому, що вона закликає пам'ятати про злочини минулого і стежити за тим, щоб вони не повторилися в майбутньому.

Голокост євреїв на окупованій нацистами території СРСР відрізнявся від подібних заходів у Європі. Там євреїв заганяли в гетто, з часом могли відправити до місць масових знищень у газових камерах. На українських землях більшість єврейського населення загинуло від куль у протитанкових ямах. Їх викопали ще за радянської влади військовополонені, місцеве населення чи самі жертви.

Голокост - це систематичне переслідування і знищення (геноцид) євреїв нацистською Німеччиною і колабораціоністами впродовж 1933–1945 років. У ширшому розумінні, голокост - знищення людей за ознакою їхньої расової, етнічної, національної приналежності, сексуальної орієнтації або генетичного типу як неповноцінних, шкідливих.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що в Ізраїлі завжди буде вдячні українцям за допомогу і підтримку єврейського народу під час трагедії Голокосту.