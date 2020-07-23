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Сьогодні в Києві обмежать рух на Південному мосту

Київ, Четвер 23 липня 2020 06:58
Сьогодні в Києві обмежать рух на Південному мосту
Фото: Південний міст (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Обмеження руху планується ввечері

У Києві обмежать рух транспорту на з’їзді з Південного мосту на Столичне шосе. Зробити це планують в період із 20:00 23 липня до 12:00 24 липня.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зазначається, що у вказаний період планується проведення ремонту на Південному мостовому переході.

"Заплановано виконати поточні роботи на з’їзді з Південного мосту на Столичне шосе. Основні роботи виконають до ранкової години пік. Утім, обмеження можливі до 12:00", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні в Києві обмежать рух на Південному мостуРаніше повідомлялося, що у Києві з 21 по 23 липня можуть вводити обмеження руху на ряді вулиць через візит президента Швейцарії.

Нагадаємо, нещодавно у Києві сталося пошкодження каналізаційного колектора на перетині проспектів Порика та Правди, через що там перекрили рух автотранспорту.

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