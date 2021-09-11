RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Сьогодні у Києві можуть закрити кілька станцій метро через футбол: список

Автор: Инна Собора

У Києві сьогодні можливі обмеження в роботі метро через проведення футбольного матчу. Три станції можуть закривати на вхід та вихід.

Про це повідомлє РБК-Україна з посиланням на прес-службу метро.

Початок гри запланований на 19:30 між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Дніпро-1" (Дніпро).

Можливе обмеження (закриття) на вхід станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу і після закінчення гри станцій:

  • "Олімпійська",
  • "Палац спорту",
  • "Площа Льва Толстого".

"Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій. Приносимо вибачення за незручності!", - повідомили в метрополітені.

Раніше повідомлялося, що у Києві метрополітен через карантин може працювати з обмеженнями на вхід.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київметро