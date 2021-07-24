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Сьогодні в Києві можуть закрити кілька станцій метро через футбол

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Субота 24 липня 2021 10:41
Сьогодні в Києві можуть закрити кілька станцій метро через футбол Фото: в Києві можуть закрити метро через футбольний матч (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Києві сьогодні можуть обмежувати роботу кількох станцій метро через проведення футбольного матчу. Станції закриватимуть на вхід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київського метрополітену".

Поєдинок між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Інгулець" (смт Петрове) відбудеться завтра о 19:30.

"Після завершення гри можливе обмеження (закриття) на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого", - йдеться в повідомленні.

Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

Нагадаємо, у Києві 24-25 липня відбудуться масові спортивні змагання. У зв’язку зі змаганнями, обмежуватимуть рух транспорту.

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