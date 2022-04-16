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На сьогодні ще небезпечно повертатися до Києва, - Міноборони

Фото: заступник міністра оборони Ганна Маляр (armyinform com ua)
Автор: Сергей Новиков

Станом на середину квітня мирним жителям ще небезпечно повертатися до Києва. Більш точно про терміни безпечного повернення стане відомо в найближчі тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови Міноборони Ганни Маляр на телемарафоні.

"У найближчі тижні буде більш-менш зрозуміла інформація по співвідношенню сил, ситуації, куди все розвивається, тоді можна буде говорити точніше. На сьогодні це небезпечно", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що щодня до Києва повертається до 50 тисяч жителів, у зв'язку з чим на в'їздах до міста спостерігаються черги.

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