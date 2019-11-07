Сьогодні у більшості областей України йтимуть дощі

Погода в Україні у четвер, 7 листопада, принесе дощі у більшість областей, температура вдень місцями підніметься до +20. Про це повідомляє Український гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз у всіх областях

За даними українських синоптиків, сьогодні у західних, північних, центральних, та деяких східних областях очікуються опади. На решті території буде суха та малохмарна погода. Температура повітря вдень на заході, півночі та в центрі коливатиметься від +11 до +15 градусів. На сході та півдні термометри покажуть від +17 до +20 градусів.

Вночі у західних областях буде прохолодно, від +4 до +8. У центральних та північних областях вночі від +5 до +9. У східних та південних областях вночі буде тепло, від +10 до +14.

Прогноз в Києві

У Києві синоптики сьогодні прогнозують дощову погоду. Вдень стовпчики термометрів у столиці триматимуться в межах +10...+12, вночі температура знизиться до +6...+8.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що 7 листопада в Україну прийде холодний атмосферний фронт. Сьогодні у західних та північних областях можливі невеликі дощі. Вдень температура повітря в цих областях коливатиметься від +9 до +14, на решті території до +22.