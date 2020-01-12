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Сьогодні бойовики вже двічі порушили "тишу" на Донбасі

Новини » Надзвичайні події     12.01.2020 - 13:17
Сьогодні бойовики вже двічі порушили "тишу" на Донбасі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Постраждалих серед українських військових немає

З початку поточної доби, станом на 12:00, було зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

Обстріли зафіксовано на Луганському напрямку. Одразу після опівночі, протягом 30 хвилин, з мінометів калібру 82 мм противник обстріляв позиції українських захисників неподалік населеного пункту Новотошківське. Загалом, окупаційні війська випустили 7 мін калібру 82 мм.

Також, з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів окупаційні війська обстріляли позиції Об’єднаних сил в районі Оріхового.

"За наявною інформацією, бойових втрат з боку наших сил внаслідок прицільних обстрілів противника немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Донбасі, 11 січня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню, жодний військовий не постраждав.

РБК-Україна писало, що в ході обстрілів з боку збройних формувань РФ на Донбасі за минулу добу 10 січня поранені троє військовослужбовців.

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