Сьогодні 4 роки завершенню боїв за Довжанський

На пункті пропуску "Довжанський" 4 роки тому загинуло 11 прикордонників

У Луганській області 4 роки тому відбувались бої у селі Довжанський на однойменному пункті пропуску. Про це повідомляє перс-служба Міністерства внутрішніх справ (МВС) України у Twitter.

У "Довжанському" сутички між українською армією та російськими донськими козаками і бойовиками "ЛНР" тривали з 17 червня до 7-8 серпня 2014 року.

"У 2014 році із "Довжанського котла" не повернулося 11 прикордонників, ще 5 зникли безвісти. Всі охоронці кордону із сумом згадують події, що сталися біля пункту пропуску "Довжанський" чотири роки тому та ніколи не забудуть полеглих бойових побратимів", - зазначили в МВС.

Фото: бої за "Довжанський" (twitter.com/MVS_UA)

Зазначимо, що з червня 2014 року контроль над пунктом пропуску "Довжанський" з червня належав частинам російських козаків та бойовикам "ЛНР". Уже 12 червня через пункт пропуску Росія вперше передала проросійським збройним угрупованням важку бронетехніку - колону танків Т-64. У результаті боїв з 17 червня українські військові змогли повернути контроль Україні над цим пунктом пропуску.

Нагадаємо, 16 травня 2018 році у Дніпропетровській області волонтери виявили закопаними особисті речі загиблих в "Іловайському котлі". Загалом було виявлено 36 мішків.