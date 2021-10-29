Сьогодні о 21:00 | Свобода слова Савіка Шустера | Чому Україна задихається?

Наживо 29 жовтня обговоримо:
Чому Україна задихається? Де українським лікарям брати кисень для хворих на коронавірус? Чому керівництво країни не подбало про кисень заздалегідь? Влада vs фальсифікатори COVID-сертифікатів: чи потрібно саджати у в'язницю продавців та покупців підроблених документів? Та чи варто запроваджувати обов’язкову вакцинацію у країні? Ці гострі питання обговоримо у «Свободі слова Савіка Шустера» цієї п'ятниці о 21:00. Дивіться на телеканалі «Україна» або заходьте на YouTube-канал (youtube.com/shuster), а також можете переглянути трансляцію на сторінці Facebook Шустер online та в Telegram-каналі.
Гості студії:
Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров'я України; главный государственный санитарный врач Украины;
Євгеній Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України;
Михайло радуцький, народний депутат, «Слуга народу»; голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації;
Арсен Жумаділов, генеральний директор ДП «Медичні закупівлі України»;
Юлія Тимошенко, лідер партії Всеукраїнське Об’єднання «Батьківщина»;
Юрій Бойко, співголова фракції партії «Опозиційна платформа – за життя»;
Володимир Гройсман, лідер партії «Українська стратегія Гройсмана»;
Віталій Кличко, Міський голова Києва;
Євген Комаровський, лікар-педіатр, телеведучий;
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України (2020-2021);
Борис Бриль, лікар-анестезіолог медичного центру «Рамат Авів»;
Леся Літвінова, Голова благодійної організації “Свої”;
Олександр Вишняков, директор департаменту регіонального розвитку «Метінвест Холдинг»;
Олександр Яковлєв, міський голова Скадовська;
Ніколоз Кіпшидзе, лікар Міхеїла Саакашвілі.
Вони говорять, а вирішує народ.