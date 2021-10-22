Сьогодні о 21:00 | Свобода слова Савіка Шустера | Гра у вакцинацію

У прямому ефірі 22 жовтня обговоримо:
Як Крістіна Квін, Матті Маасікас і Мелінда Сіммонс офіційно нагадали Зеленському про боротьбу з корупцією в судах і просування реформи судової системи. Чому українські реанімації переповнені хворими на коронавірус і хто винен у тому, що ми програємо війну ковіду на другому році пандемії? Чи потрібно вводити обов'язкову вакцинацію в країні і як перекрити канал підроблених СOVID-сертифікатів? І чи адекватна реакція Президента на заяву журналістів-телевізійників про утиск свободи слова?
Поговоримо в «Свободі слова Савіка Шустера» цієї п’ятниці о 21:00. Дивіться на телеканалі «Україна» або заходьте на YouTube-канал (youtube.com/shuster), а також можете подивитися трансляцію на сторінці Facebook Шустер online і в Telegram-каналі.
Гості студії:
Крістіна Квін, тимчасово повірена у справах США в Україні;
Матті Маасікас, голова представництва Європейського Союзу в Україні;
Мелінда Сіммонс, посол Великої Британії в Україні;
Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України;
Михайло Радуцький, народний депутат, «Слуга народу»,
голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації;
Ольга Голубовська, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, заслужений лікар України;
Жан-Елі Малкін, міжнародний консультант з охорони здоров’я;
Борис Бриль, лікар-анестезіолог медичного центру «Рамат Авів»;
Катерина Ножевнікова, волонтер, керівник благодійного фонду «Корпорація монстрів»;
Сергій Шефір, перший помічник Президента України;
Давид Арахамія, голова фракції партії «Слуга народу»;
Михайло Подоляк, радник керівника Офісу Президента;
Ольга Василевська-Смаглюк, народний депутат, «Слуга народу»;
Дмитро Гордон, засновник інтернет-видання «Гордон»;
Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання «Цензор.НЕТ»;
Світлана Крюкова, заступник головного редактора інтернет-видання «Страна.ua»;
Тетяна Котюжинська, президент Асоціації медіа-юристів України.
Вони говорять, а вирішує народ