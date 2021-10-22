Сегодня в 21:00 | Свобода слова Савика Шустера | Игра в вакцинацию 

В прямом эфире 22 октября обсудим:

• «Пришло время!»: послы США, Великобритании и ЕС в эксклюзивном интервью Савику Шустеру обсудят, что необходимо сделать, чтобы украинские суды стали справедливыми.

• Почему украинцы не хотят вакцинироваться и массово подделывают СOVID-паспорта?

• Нужно ли вводить обязательную вакцинацию в стране?

• И является ли Владимир Зеленский гарантом свободы слова в Украине?

Как Кристина Квин, Матти Маасикас и Мелинда Симмонс официально напомнили Зеленскому о борьбе с коррупцией в судах и продвижении реформы судебной системы. Почему украинские реанимации переполнены больными коронавирусом и кто виноват в том, что мы проигрываем войну ковиду на втором году пандемии? Нужно ли вводить обязательную вакцинацию в стране и как перекрыть канал поддельных СOVID-сертификатов? И адекватна ли реакция Президента на заявление журналистов-телевизионщиков о притеснении свободы слова?

Поговорим в «Свободе слова Савика Шустера» в эту пятницу в 21:00. Смотрите на телеканале «Украина» или заходите на YouTube-канал (youtube.com/shuster), а также можете посмотреть трансляцию на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале.

Гости студии:

Кристина Квин, временно поверенная в делах США в Украине;

Матти Маасикас, глава представительства Европейского Союза в Украине;

Мелинда Симмонс, посол Великобритании в Украине;

Виктор Ляшко, министр здравоохранения Украины;

Михаил Радуцкий, народный депутат, «Слуга народа»,

глава Комитета парламента по вопросам здоровья нации;

Ольга Голубовская, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, заслуженный врач Украины;

Жан-Эли Малкин, международный консультант по здравоохранению;

Борис Бриль, врач-анестезиолог медицинского центра «Рамат Авив», был ответственный за отделение Covid медицинского центра «Голден Кээр» в Израиле;

Екатерина Ножевникова,волонтер, руководитель благотворительного фонда «Корпорация монстров»;

Сергей Шефир,первый помощник Президента Украины Владимира Зеленского;

Давид Арахамия, глава фракции партии «Слуга народа»;

Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента;

Ольга Василевская-Смаглюк, народный депутат, «Слуга народа»;

Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания «Гордон»;

Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания «Цензор.НЕТ»;

Светлана Крюкова, заместитель главного редактора интернет-газеты «Страна.ua»;

Татьяна Котюжинская, президент Ассоциации медиа-юристов Украины.

Они говорят, а решает народ.