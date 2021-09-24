Сьогодні о 21:00 | Свобода слова Савіка Шустера | Вбити не можна лякати

Наживо 24 вересня обговоримо:
• Ексклюзивний коментар постраждалого водія Сергія Шефіра Олександра Іванька з клініки «Феофанія»!
• Чи був напад на Сергія Шефіра замахом на реформи Зеленського?
• Чи змінить країну Закон про олігархів?
Про замах на помічника та друга Президента та про те, як ухвалювали Закон про олігархів, поговоримо в «Свободі слова Савіка Шустера» цієї п'ятниці о 21:00. Дивіться на телеканалі «Україна» або заходьте на YouTube канал (youtube.com/shuster), а також можете подивитися трансляцію на сторінці Facebook Шустер online і в Telegram-каналі.
Гості студії:
Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України;
Руслан Стефанчук, перший заступник Голови Верховної Ради України;
Міхеіл Саакашвілі, голова Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013);
Олександр Корнієнко, голова партії «Слуга народу»;
Юлія Тимошенко, лідер партії ВО «Батьківщина»;
Руслан Рябошапка, генеральний прокурор України (2019-2020);
Андрій Білецький, лідер партії «Національний корпус», перший командир полку «Азов»;
Олексій Гончаренко, народний депутат, «Європейська Солідарність»;
Дмитро Гордон, засновник інтернет-видання «Гордон»;
Олександр Мартиненко, генеральний директор «Інтерфакс-Україна».
Вони говорять, а вирішує народ.