Сегодня в 21:00 | Свобода слова Савика Шустера | Убить нельзя пугать

В прямом эфире 24 сентября обсудим:

Эксклюзивный комментарий пострадавшего водителя Сергея Шефира Александра Иванько из клиники «Феофания»!

Было ли покушение на Сергея Шефира – нападением на реформы Зеленского?

Изменит ли страну Закон про олигархов?

О покушении на помощника и друга Президента и о том, как принимали Закон об олигархах, поговорим в «Свободе слова Савика Шустера» в эту пятницу в 21:00. Смотрите на телеканале «Украина» или заходите на YouTube канал (youtube.com/shuster), а также можете посмотреть трансляцию на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале.

Гости студии:

Денис Монастырский, Министр внутренних дел Украины;

Руслан Стефанчук, первый заместитель Главы Верховной Рады Украины;

Міхеіл Саакашвілі, голова Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013);

Александр Корниенко, глава партии “Слуга народа”;

Юлия Тимошенко, лидер партии Всеукраинское Объединение “Батькивщина”;

Руслан Рябошапка, Генеральный прокурор Украины (2019 - 2020);

Андрей Билецкий, лидер партии “Национальный корпус”, первый командир полка “Азов”;

Алексей Гончаренко, народный депутат, “Европейская солидарность”;

Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания “Гордон”;

Александр Мартыненко, генеральный директор “Интерфакс - Украина”.

Они говорят, а решает народ.