Сегодня в 21:00 | Свобода слова Савика Шустера | Убить нельзя пугать

В прямом эфире 24 сентября обсудим:
О покушении на помощника и друга Президента и о том, как принимали Закон об олигархах, поговорим в «Свободе слова Савика Шустера» в эту пятницу в 21:00. Смотрите на телеканале «Украина» или заходите на YouTube канал (youtube.com/shuster), а также можете посмотреть трансляцию на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале.
Гости студии:
Денис Монастырский, Министр внутренних дел Украины;
Руслан Стефанчук, первый заместитель Главы Верховной Рады Украины;
Міхеіл Саакашвілі, голова Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013);
Александр Корниенко, глава партии “Слуга народа”;
Юлия Тимошенко, лидер партии Всеукраинское Объединение “Батькивщина”;
Руслан Рябошапка, Генеральный прокурор Украины (2019 - 2020);
Андрей Билецкий, лидер партии “Национальный корпус”, первый командир полка “Азов”;
Алексей Гончаренко, народный депутат, “Европейская солидарность”;
Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания “Гордон”;
Александр Мартыненко, генеральный директор “Интерфакс - Украина”.
Они говорят, а решает народ.