Сьогодні 1033 річниця хрещення Русі: як святкує Україна

В Україні сьогодні відзначають День Хрещення Русі. Хрещення відбулося влітку 988 року.
Про це повідомляє РБК-Україна.
День Хрещення Руси-України щороку відзначають 28 липня. Це свято встановлено згідно з указом президента від 25 липня 2008 року. Цього ж дня Православна церква вшановує пам’ять рівноапостольного князя Володимира - хрестителя Русі.
Сьогодні у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі пройде божественна літургія за участі предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія, а об 11:00 відбудеться молебень біля пам’ятника святому рівноапостольному князю Володимиру.
Через святкові заходи центр Києва перекриють.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своєму Telegram-каналі привітав українців з цим святом.
"Сьогодні християнська спільнота вшановує пам'ять Святого Рівноапостольного Князя Володимира. 1033 роки тому він охрестив киян у Дніпрі. Нехай яскраве світло цієї віри надалі наповнює кожне серце любов’ю до ближнього та дарує сили на майбутні добрі справи", - написав він.
Точний день цієї події невідомий. Та більшість істориків єдині в твердженні, що рік хрещення Русі - 988. Київську Русь хрестив князь Володимир Великий, якого ще називають Володимир Ясне Сонечко. Він почав правити у 980 році, за інформацією "Повісті временних літ".
Хрещення відбувалося на річці Почайна, притоці Дніпра.
Володимир - це не перший київський князь, який прийняв християнство. Його випередила рідна бабуся, княгиня Ольга. Та вона не наважилася зробити християнство офіційною релігією Київської Русі.