Сьомий український банк припинив діяльність за власною ініціативою

Національний банк України відкликав банківську ліцензію у АТ "Вернум Банк". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в прес-службі, єдиний акціонер АТ "Вернум Банк" прийняв рішення про припинення цим банком банківської діяльності без ліквідації юридичної особи.

АТ "Вернум Банк" - сьомий банк, який припинив банківську діяльність за власною ініціативою без ліквідації юридичної особи. Раніше НБУ вже відкликав ліцензії у АТ "БМ Банк", ПАТ "ДіВі Банк", ПАТ "КБ "Фінансовий партнер", ПАТ "Апекс-Банк", ПАТ "Промислово-фінансовий банк" та ПАТ "Кредит Оптима Банк".

Процедура припинення банківської діяльності без ліквідації юридичної особи стала можливою завдяки прийняттю у березні 2017 року закону "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків".

Нагадаємо, у лютому перший заступник голови правління НБУ Катерина Рожкова повідомила, "Вернум Банк" знаходиться процедурі самоліквідації.

Відзначимо, перший заступник голови правління НБУ Катерина Рожкова заявила, що близько десяти невеликих банків не мають реалістичних бізнес-моделей. За її словами, цим банкам НБУ забороняє залучати кошти у населення.