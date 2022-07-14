Сьомий пакет санкцій проти РФ розробляють на основі матеріалів групи "Макфола-Єрмака"
Сьомий пакет санкцій проти Російської Федерації від країн Європейського Союзу фахівці розробляють на основі матеріалів, наданих Міжнародною експертною групою Макфола - Єрмака.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram за підсумками чергового засідання Міжнародної експертної групи, що відбулося у форматі відеоконференції.
Єрмак підкреслив, що на сьогодні вдалося виконати понад 50% кроків плану заходів групи. За словами Єрмака, вона стала ключовим майданчиком для формування санкцій проти Росії, а на продукти її роботи посилаються майже всі світові лідери.
"Тепер ми бачимо, як координатори санкцій країн ЄС розробляють сьомий пакет на основі матеріалів нашої групи. Ми бачимо відображення наших ідей у санкціях Великої Британії, США та інших держав санкційної коаліції. Загалом група здійснила дуже важливий вплив. І хотів би, щоб ми підтримали цей успіх", - заявив він.
За його словами, Російська Федерація продовжує війну проти України, тому розширення санкційного пакета проти РФ є надзвичайно важливим.
"Подальші енергетичні, фінансові санкції, розширення індивідуальних санкцій. Ми кажемо світові: немає часу втомлюватися від санкцій, а отже, й нам самим слід продовжувати роботу", - додав керівник ОП.
Учасники засідання також погодилися з важливістю посилення санкцій проти Росії, зокрема визнання її державою-спонсором тероризму, розширення персональних санкцій, подальших секторальних санкцій у фінансовій та енергетичній сферах, ширших торговельних і технологічних обмежень.
Експерти наголосили, що РФмає зазнати якомога більших збитків. Також було запропоновано проаналізувати вплив санкцій на окремі сектори російської економіки для напрацювання рекомендацій щодо посилення їхньої ефективності.