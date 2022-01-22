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Сьоме мінування за сьогодні. У Чернівцях шукають вибухівку в аеропорту

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Чернівцях 22 січня надійшло сім повідомлень про мінування різних об'єктів. Зараз поліція шукає вибухівку в аеропорту міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Молодий Буковинець".

Як повідомили виданню в патрульній поліції, ввечері 22 січня надійшло повідомлення про мінування аеропорту "Чернівці". Для перевірки інформації виїхали співробітники відповідних служб.

За даними видання, повідомлення про мінування аеропорту - це сьоме за сьогодні. У поліції зазначили, що інформація про закладену вибухівку надходить на електронну пошту.

Попередні повідомлення про мінування міських об'єктів не підтвердили. Зокрема, надходила інформація про закладену вибухівку в ліцеї №18 і декількох торгових центрів. Правоохоронці не знайшли в них вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 21 січня Служба безпеки України повідомила про затримання підозрюваного в серії мінувань у місті Мелітополь Запорізької області.

Зазначимо, раніше СБУ затримала студента, який допомогою російських спецслужб "замінував" Гірничий професійний коледж Криворізького національного університету.

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