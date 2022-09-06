Угода з дияволом: Кулеба різко відповів на пропозиції про поступки Путіну

"За допомогою енергетичного шантажу Путін хоче зруйнувати добробут і стабільність кожної європейської родини. Ті, хто пропонує піддатися на шантаж, лише поглиблюють проблему. Умиротворення Путіна за рахунок України - це угода з дияволом, яка не принесе ані миру, ані стабільності", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, нещодавно в Естонії засудили поступки перед Росією, заявивши, що збитки для Європи будуть набагато більшими, якщо Росія не зупиниться на Україні.

Додамо, як повідомили в Офісі президента, що після початку повномасштабної війни Україні надходили "рекомендації" піти на компроміси з окупантами.

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