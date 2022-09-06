RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Угода з дияволом: Кулеба різко відповів на пропозиції про поступки Путіну

Фото: глава МЗС Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Пропозиції щодо угоди з президентом РФ Володимиром Путіним, ігноруючи інтереси України, лише посилять проблему. Ці поступки не принесуть миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави МЗС Дмитра Кулеби.

"За допомогою енергетичного шантажу Путін хоче зруйнувати добробут і стабільність кожної європейської родини. Ті, хто пропонує піддатися на шантаж, лише поглиблюють проблему. Умиротворення Путіна за рахунок України - це угода з дияволом, яка не принесе ані миру, ані стабільності", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, нещодавно в Естонії засудили поступки перед Росією, заявивши, що збитки для Європи будуть набагато більшими, якщо Росія не зупиниться на Україні.

Додамо, як повідомили в Офісі президента, що після початку повномасштабної війни Україні надходили "рекомендації" піти на компроміси з окупантами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінДмитро КулебаВійна Росії проти України