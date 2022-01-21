Зроблено в Німеччині – 160 років компанії Opel!

21 січня 2022 року компанії Opel виповнюється 160 років. Opel входить до світових автовиробників з цікавою історією та багатими традиціями. У 2019 році марка з розмахом відзначила 120-річчя початку виробництва автомобілів, але насправді історія компанії Opel розпочалася майже на 40 років раніше.

Факт 1. Спочатку був Адам

Після кількох років роботи підмайстром слюсаря в різних країнах Європи Адам Опель 21 січня 1862 відкриває власне виробництво швейних машин у рідному Рюссельсхаймі, невеликому містечку в центральній частині Німеччини, закладаючи основу компанії Opel. Найперша випущена швейна машинка Opel досі дбайливо зберігається у музеї компанії під захисним скляним ковпаком. Виробництво швейних машин було закінчено у 1911 році випуском мільйонного екземпляра.

Факт 2. Два колеса

У 1886 році Адам Опель входить до швидкого розвитку та прибуткового бізнесу з виробництва велосипедів, тим самим забезпечуючи своїй компанії другу точку опори. Сини Адама Опеля, будучи захопленими спортсменами, багато разів перемагали у змаганнях на велосипедах власного виробництва. За період з 1886 по 1938 рік, коли Opel зосередився виключно на виробництві автомобілів, було випущено 2,5 мільйонів велосипедів, що дозволило компанії стати найбільшим виробником велосипедів у світі. Окрім велосипедів Opel також випускав мотоцикли, авіаційні двигуни та моторизовані плуги.

Факт 3. Чотири колеса

У 1899 році в Рюссельсхаймі починається випуск "Патентованого автомобіля "Опель" системи Лутцмана", що започаткувало всім відому автомобільну історію компанії Opel.

Історію компанії Opel дуже легко простежити за метаморфозами з її логотипом – спочатку це абревіатура імені власника на першому продукті компанії – швейній машині, потім це стилізований дирижабль – символ інновацій та технічного прогресу та, нарешті, легендарна блискавка, яка прикрашає всі моделі бренду з 1964 року..

Резюме

На сьогоднішній день випущено понад 70 мільйонів автомобілів Opel, заводи компанії розташовані в 10 країнах світу, а внесок компанії Opel у світове автомобілебудування та автобізнес важко переоцінити:

1924 – опубліковано перші у світі стандарти якості виробництва та продажу автомобілів, введено єдині ціни.

1931 – створення першого клієнтського сервісу в автобізнесі

1935 – запатентований роздільний тип виробництва двигуна – шасі – кузова

1953 – Opel Olympia Rekord – перший універсал у Європі.

1971 – перший у світі гоночний електромобіль Opel GT (188 км/год).

1981 – перше застосування екологосумісних/водоосновних фарб

1981 – перше застосування безазбестових фрикційних дисків зчеплення.

1985 – перше використання каталітичного нейтралізатора

1986 – перша розробка автомобіля зі зниженими показниками вихлопу (Opel Omega)

1995 – Opel першим включає в базову комплектацію автомобіля 2 фронтальні подушки безпеки.

1996 - Opel стає першим у світі виробником, що об'єднав переваги чотириклапанного циліндра із системою прямого упорскування та турбонаддувом у дизельних легкових автомобілях..

120 років виробництва автомобілів: історія в деталях

У 1899 році – через чотири роки після смерті засновника компанії Адама Опеля – Софі Опель за порадою своїх синів Карла, Вільгельма та Фрідріха відкрила виробництво автомобілів. Те, що почалося в слюсарній майстерні в Рюссельсхаймі-на-Майні з 65 виготовлених вручну патентних автомобілів Opel System Lutzmann, вже давно стало масовим явищем: на сьогоднішній день випущено більше 70 мільйонів автомобілів. З першої хвилини компанія Opel прагнула максимально ефективного виробництва автомобілів, щоб зробити їх доступними для кожного. Так, вже в 1924 році вона першою з німецьких виробників запустила особливо економічне конвеєрне виробництво, завдяки чому Opel 4/12 PS "Laubfrosch", а також пізніші варіанти Opel 4 PS продавалися як гарячі пиріжки. У 1930-і роки Opel P4 і Kadett (вже з кузовом), оснащені провідними для того часу технологіями, стали справжніми народними автомобілями. Німецька якість та німецьке інженерне мистецтво стали популярними та широко доступними. Цій демократизації технологій компанія Opel залишилася вірною навіть у виробництві спортивних автомобілів: випущений у 1968 році фантастично гарний автомобіль мрії Opel GT можна було придбати за дійсно прийнятною ціною.

Починаючи з 1950-х років бренд Opel досяг успіху у всіх класах автомобілів – такі моделі, як Opel Kadett, Rekord та Kapitän, ознаменували період повоєнного відновлення та економічного дива Німеччини. За ними відбулися справжні ікони стилю – Opel GT, Manta та Monza. У 1980-х та 1990-х роках бестселерами та одночасно символами об'єднання Німеччини стали Corsa, Astra та Zafira. Після падіння Берлінського муру та будівництва заводу в Айзенаху попит на автомобілі з блискавкою на решітці радіатора був особливо великий. У період з 1991 по 1998 рік перше покоління Astra було випущено в кількості 4,2 ​​мільйона екземплярів – це наймасовіша модель Opel усіх часів! До цього дня автомобілебудівна компанія з Рюссельсхайма тримає руку на пульсі суспільства і у всіх сегментах пропонує технології, які в інших марок призначені лише для дорогих автомобілів преміум-класу. Так, наприклад, Opel пропонує адаптивні світлодіодні матричні фари не тільки для флагманської моделі Insignia, але і для компактної Astra ("Європейський автомобіль 2016 року"), те саме відноситься до ергономічних активних сидінь з сертифікатом AGR (починаючи з Crossland X) або до Crossland X численним системам допомоги для підвищення безпеки та комфорту (усі модельні ряди).

Від Lutzmann до Doktorwagen: перші роки

З покупкою автомобільного заводу Фрідріха Лутцмана компанія Opel поповнила лави піонерів автомобілебудування кінця XIX століття – таких як Daimler, Benz та Peugeot. Навесні 1899 року в Рюссельсхаймі було збудовано перший патентний автомобіль Opel "System Lutzmann". У 1901 році перероблений в гоночний автомобіль він перемагає в гірській гонці Гейдельберг-Кенігштуль - обійшовши з великим відривом у 16 ​​автомобілів найвідоміших німецьких автовиробників. Розвиток молодої галузі швидко набирає обертів. Коли перші моделі ще були прямими нащадками кінних екіпажів, в 1909 році Opel презентує ультрасучасний невеликий автомобіль за дуже конкурентоспроможною ціною. 4/8 PS Opel Doktorwagen оснащений чотирициліндровим рядним двигуном власної розробки та виробництва компанії Opel. У рекламному проспекті Opel обіцяє, що новинка ідеально підходить "лікарям, ветеринарам та юристам". Doktorwagen пропонується за ціною від 4000 до 5000 марок, у той час як багато автомобілів того часу коштують близько 20 000 марок. Так з престижної іграшки для багатих та знаменитих, автомобіль перетворився на доступний транспортний засіб для значно ширшого кола клієнтів – завдяки Doktorwagen.

Від Laubfrosch до Kadett: масова автомобілізація

У 1924 році Фрідріх Опель, який на той час доріс до головного конструктора, та його брат Вільгельм впроваджують на Opel конвеєрне виробництво. Першими цей метод, який сприяє скороченню витрат у промисловому автомобілебудуванні, запровадили заводи компанії Ford в Америці у 1913 році. Компанія Opel завжди стежила за прогресивними розробками в інших країнах. Адам Опель під час своїх багаторічних подорожей Францією захопився виробництвом швейних машинок, а з 1902 року важливий імпульс у виробництві автомобілів в Рюссельсхаймі додало співпрацю з компанією Darracq. Потім брати Опель створюють інноваційний 4/12 PS Laubfrosch. Завдяки конвеєрному виробництву двомісний автомобіль із максимальною швидкістю 60 км/год доступний за 3900 золотих марок. Пізніше "Wagen für Jedermann" (автомобіль для всіх) можна буде купити за 1930 рейхсмарок. У наступні роки на технічній основі Laubfrosch створюється ціла родина автомобілів. Всього до 1931 року було випущено 119 484 екземпляри моделей Opel 4 PS.

Так само революційним, як ці автомобілі в 1920-і роки, був і Kadett для 1930-х років. Автомобільний прогрес іде семимильними кроками. Kadett приходить на зміну успішному Opel P4 і дебютує в 1936 з несучим сталевим кузовом, незалежною передньою підвіскою, чотирициліндровим чотиритактним двигуном і гідравлічними барабанними гальмами. Ціни значно нижчі, ніж у прямих конкурентів. У 1938 році "звичайний седан" Opel Kadett можна було купити за цілком демократичні 1795 марок.

У 1962 році назва Kadett була відроджена. З випуском ринку Kadett A компанія Opel підняла планку стандартів ще вище. У той час як багато моделей конкурентів як і раніше обходилися двотактними моторами або двигунами з заднім розташуванням і повітряним охолодженням, нова модель приваблювала своїм комфортним чотирициліндровим двигуном з водяним охолодженням, тихою чотириступінчастою коробкою передач і широким вибором варіантів кузова - від купе до універсала (Caravan).

Від Olympia Rekord до моделей KAD: все престижніше і престижніше

Першим повоєнним Opel із повністю новою конструкцією був Olympia Rekord. Цей автомобіль з кузовом "понтон" (з передніми і задніми крилами, що злилися в єдину лінію) і хромованою "акулячею пащею" проголосив у 1953 році нову еру. Дизайн цитує стиль великих американських седанів - саме те, що потрібно для економічного дива, що зароджується. Той, хто досяг успіху в житті, хоче показувати це знову і знову. Одночасно дебютує новий тип автомобіля – Olympia Rekord Caravan, стильний універсал для сім'ї. А сходи успіху ведуть все вище: у 1954 році на ринку з'являється абсолютно новий Opel Kapitän, у 1960 році виходить Opel Rekord P2, у 1963 році за ним слідує Rekord A – з дисковими гальмами, а незабаром після цього навіть із шестициліндровим двигуном. Модель Rekord середнього класу – будь то купе, універсал чи седан – стає у молодій Федеративній Республіці Німеччини синонімом нового середнього класу. До 1965 року компанія Opel випустила 882 433 екземпляри Rekord A. Цей успіх відкрив двері для "великої трійки", і в 1964 році у вищому класі з'являються три моделі – Kapitän, Admiral та Diplomat. Покоління "B" цих так званих моделей KAD може похвалитися унікальною плавністю ходу завдяки легендарній задній підвісці De Dion. У 1968 році компанія Opel у всіх своїх моделях легкових автомобілів впроваджує травмобезпечну кермову колонку. Інновації допомагають під час руху в транспортному потоці, який стає все більш щільним.

Від Opel GT до Calibra: новий рівень спортивності

У червні 1964 року Opel став першою автомобілебудівною компанією у Європі, що відкрила сучасну студію дизайну. Через рік перший концепт-кар від європейського виробника Experimental GT святкує свою світову прем'єру на автосалоні IAA 1965 у Франкфурті. А ще через три роки доведений до серійного виробництва Opel GT вступив до дилерських центрів і ознаменував народження легендарного спорткара. Завдяки великосерійному виробництву GT був доступний для широкої аудиторії та став черговим хітом Opel. Такого ж підходу компанія з Рюссельсхайма дотримується і наступні роки. У 1970 році стартує модель Manta, яка має спільну технічну базу з Ascona - так само, як з 1989 року Calibra, що "запозичила" платформу у Vectra. Топ-модель Calibra Turbo 4x4 мала рекордно низький показник аеродинамічного опору (Cw 0,26) і при потужності 204 к.с. пропонувала ходові якості на рівні спорткарів майже вдвічі дорожче за неї.

Від Corsa до Ampera: бестселери та законодавці мод

У 1982 році компанія Opel справила справжній фурор, випустивши автомобіль компакт-класу. Розташовуючись нижче Kadett, модель Corsa A є початковою моделлю програми компанії і служить вражаючою демонстрацією того, як можна досягти високої економічності і при цьому забезпечити велике місце при невеликих габаритах без шкоди для задоволення водіння. Кожне покоління Corsa (від A до E) сприяло ще більшій демократизації індивідуальної мобільності. На сьогоднішній день продано майже 14 мільйонів екземплярів цієї моделі. У 2019 році стартує наступне покоління Corsa, у тому числі вперше з суто електричним приводом, яке впише новий розділ в історію успіху.

Так само, як модель Corsa сформувала сегмент автомобілів компакт-класу, Zafira з 1999 року задає тон у сегменті компактних венів із сімома посадковими місцями. Третій ряд сидінь, що повністю забирається під підлогу автомобіля – просто геніальний хід першого покоління Zafira. Власникам моделей конкурентів доводиться докладати зусиль, щоб зняти додаткові важкі сидіння, коли потрібно звільнити місце у багажнику. У Zafira при габаритній довжині всього 4,32 метри вільно розміщуються семеро людей. Крім того, автомобіль можна використовувати як компактний фургон, швидко та легко склавши сидіння та створивши вантажний майданчик довжиною 1,56 та шириною 1,15 метра – із загальною місткістю до 1700 літрів. Сучасний Zafira також є майстром трансформації, за кілька секунд перетворюючись із фургона на комфортабельний вен завдяки системі сидінь. Flex7Plus.

Стопами бестселерів Corsa і Zafira слідує ще один законодавець мод, представлений широкому загалу на Женевському автосалоні 2009 року: Opel Ampera, автомобіль, який змінює уявлення про електромобільність. Модель 2012 року оснащена електроприводом і додатково має на борту власне джерело електроенергії – систему Range Extender для збільшення запасу ходу. Це робить Ampera так само незалежною від зарядних станцій, як і звичайний легковий автомобіль. Наступне покоління електромобіля компанія Opel представляє на Паризькому автосалоні 2016 року. Завдяки найсучаснішим літій-іонним батареям електричний запас ходу (згідно з NEDC) у Ampera-e тепер становить 520 кілометрів! При цьому електродвигун потужністю 150 кВт/204 л. забезпечує Ampera e прискорення, як у спорткара. Вже наступного року з'явиться наступний електромобіль від Opel. Corsa-e з 2019 року стає ще одним переконливим аргументом на користь електромобільності.

Від Astra до Insignia: новий рівень ефективності

З новою версією Astra 2015 компанія Opel відкриває для себе новий рівень ефективності. Компактний автомобіль важить на 200 кг менше за свого попередника. Асортимент двигунів слідує так званій концепції даунсайзингу: скорочення робочого об'єму у поєднанні з турбонаддувом – для зниження витрати пального та максимальної ефективності. Вперше модель Astra оснащена суперекономічним трициліндровим бензиновим двигуном з безпосереднім упорскуванням палива, а також революційними світлодіодними матричними фарами. Інноваційна система освітлення перетворює ніч на день, не допускаючи при цьому засліплення інших учасників дорожнього руху – унікальне рішення для компакт-класу! Astra вражає як покупців, так і критиків і визнана "Автомобілем року" в Європі у 2016 році..

З 2008 року Insignia A став першим автомобілем компанії Opel, який розпізнає дорожні знаки та пропонує інтелектуальну систему освітлення AFL+. Друге покоління флагманської моделі Opel, як і раніше модель Astra, послідовно йде шляхом підвищення ефективності. Insignia стає легшим, економічнішим і водночас значно просторішим. Як особливий варіант комплектації спортивна модель Insignia GSi, Country Tourer, Grand Sport і Sports Tourer пропонують адаптивний повний привід із системою розподілу крутного моменту (Torque Vectoring), в якому потужність від двигуна за долі секунди індивідуально перерозподіляється між задніми колесами. Технологія, яка вперше пропонувалася у такій великосерійній моделі середнього класу, як Opel Insignia.

Від Mokka до Grandland X: феномен під назвою кросовер

Чарівне слово сучасності – кросовер. Клієнти хочуть сидіти трохи вище, щоб мати кращий огляд дороги, а також повною мірою насолоджуватися далекими подорожами та пригодами. Компанія Opel завчасно вловила цю тенденцію і з 2012 пропонує унікальний автомобіль в сегменті "B" - Mokka. Компактний кросовер як опція також доступний з повним приводом і з самого початку користувався величезним успіхом. З 2017 року до нього приєдналися Crossland X та Grandland X у компакт-класі. Всі моделі сімейства X оснащені сидіннями, які сертифіковані асоціацією лікарів-ортопедів AGR (Aktion Gesunder Rücken e.V). Першокласні ергономічні та комфортабельні сидіння вже давно стали фірмовою особливістю Opel – ще 120 років тому в патентному автомобілі System Lutzmann вже були зручні шкіряні сидіння..

Opel сьогодні: Brand mission – Zero emission

За 160 років бренд Opel пройшов шлях від виробника швейних машин, велосипедів та автомобілів до високотехнологічного постачальника послуг із забезпечення мобільності на електротязі.

"Brand mission - zero emission" - нульові викиди - саме так компанія визначає свою місію.

До 2024 всі моделі Opel будуть доступні в електрифікованих версіях, а з 2028 всі автомобілі Opel в Європі будуть повністю електричними. В даний час компанія пропонує 9 електрифікованих моделей, включаючи LCV. 10% продажів посідає електромобілі. Opel послідовно йде шляхом електрифікації: з 2025 року Opel вироблятиме власні акумуляторні елементи на заводі в Кайзерслаутерні. За допомогою цієї гігафабрики Opel зможе у довгостроковій перспективі оснащувати 500 000 автомобілів на рік високопродуктивними акумуляторними елементами.

Все це дозволить наступним поколінням моделей, заснованим на нових платформах Stellantis, стати лідерами по часу зарядки і запасу ходу. Свою роль у цьому зіграє менша вага автомобілів та швидка зарядка. Мета Opel - добитися того, щоб одна хвилина зарядки автомобіля дозволила йому проїхати 30 кілометрів.

І, звичайно, найголовніше: бренд Opel залишається німецьким у найтрадиційніших значеннях цього поняття – найвищій якості та найкращих інженерних рішеннях. Як сказав глава Opel Уве Хохгешуртц: "Якщо ви хочете німецький автомобіль, ви можете отримати його тільки у Opel в Stellantis Group".

Opel в Україні: успішний старт та світле майбутнє

1 січня 2019 року управління продажами та сервісним обслуговуванням бренду Opel в Україні перейшло до українського представництва Групи PSA (зараз Stellantis Україна). У зв'язку з цим на відомий німецький бренд чекало справжнє "перезавантаження". Відповідно до глобального стратегічного плану "PACE!", українці отримали розширену дилерську мережу, широкий та сучасний модельний ряд, а також удосконалені стандарти обслуговування та сервісу.

З цього й розпочалася нова сторінка для бренду Opel в Україні. Кожен новий рік приносив нові досягнення для бренду і нові рішення для клієнтів, що дозволило заново створити довіру до Opel і любов до його продукту. Даних результатів на ринку України вдалося досягти не лише завдяки добре сформованій модельній лінійці, а й грамотній роботі Бренду в країні, на що вказує розвиток дилерської мережі і супутніх послуг. Opel завжди залишається з вами на зв'язку і дає можливість ознайомитися зі списком доступних зараз автомобілів, не відходячи від комп'ютера. А для вже існуючих власників автомобілів Бренду пропонується попередній запис на сервіс в режимі "онлайн", що дозволяє скоротити процес узгодження дати і часу проведення ТО в телефонному режимі. Саме все це формує довіру до Бренду і дозволяє наростити та укріпити свої позиції на ринку.

О бренде OPEL

Opel – один из крупнейших европейских производителей автомобилей. Компания была основана в 1862 году Адамом Опелем в Рюссельсхайме, Германия, а с 1899 года Opel занялся автомобилестроением.

С 2017 года немецкая марка входит в концерн Stellantis (ex-группа PSA). Вместе со своей британской дочерней маркой Vauxhall в 2018 году компания представлена в более чем 60 странах мира, продающих более миллиона автомобилей. С 2019 года интересы бренда в Украине представляет компания "Пежо Ситроен Украина", официальное представительство концерна.

В настоящее время Opel реализует свою глобальную стратегию PACE!: электрификация, мобильность и действия на опережение потребностей клиентов. К 2024 году все европейские модели легковых автомобилей будут предлагать электрический вариант. Выбранный вектор разбития должен сделать Opel стабильно прибыльным, глобальным и современным.