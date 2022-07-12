SCM розпочинає процедури припинення випуску друкованих ЗМІ та анулювання ліцензій МГУ

Відповідні документи будуть направлені уповноваженим державним установам починаючи вже з сьогоднішнього дня, 12 липня 2022 року.

Йдеться про всі державні ліцензії на мовлення та на провайдера програмної послуги, отримані "Медіа групою Україна" від держави. Паралельно сьогодні почнеться процес припинення випуску належних МГУ друкованих засобів масової інформації.

Згідно із законодавством України, анулювання ліцензій і задоволення заяви про припинення роботи друкованих ЗМІ автоматично позбавляє компанії-власники статусу ЗМІ і повинні завершити діяльність. Швидкість прийняття рішення про анулювання ліцензій МГУ після подачі відповідних заяв – відповідальність держави. Процес, згідно з вимогами законодавства, може зайняти від місяця до двох.

У цей період МДУ продовжить виконувати взяті на себе зобов'язання за ліцензійними угодами і продовжуватиме трансляцію та участь у Національному марафоні новин, а також в іномовленні (FreeДом). Вихід будь-яких власних проектів і виробництво контенту на всіх телеканалах, виданнях, онлайн-майданчиках групи припиняється.

Разом з відмовою від ліцензій на мовлення каналів медіа групи припиняється дистрибуція цих каналів за кордоном, в тому числі в Польщі.

О 00: 00 12 липня 2022 року МДУ припинило оновлення своїх онлайн-медіа.

Механізм співпраці з Vogue буде визначений окремо з власником бренду CondeNast шляхом консультацій.

Всі відносини з партнерами групи будуть обговорюватися окремо.

Всі активи МГУ (за винятком ліцензій) залишаються в її власності. Йдеться про техніку та інше обладнання, Про бібліотеку, інтелектуальні права та права на бренди, в тому числі - "Україна", "Україна 24", "сьогодні". Майбутнє цих активів буде визначено менеджментом найближчими днями.

"Рішення про вихід SCM з медіа-бізнесу було важким і вимушеним. Ми створили МДУ практично з нуля, разом з величезними професійними колективами вивели його в абсолютні лідери українського медіа-ринку. Ми планували створювати якісний український контент і далі-серіали, фільми, шоу, новини. Але державою був прийнятий абсолютно дискримінаційний закон» Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну і політичну вагу в суспільному житті (олігархів)", який робить наші подальші інвестиції в медіа в Україні неможливими. Подальша доля зданих нами ліцензій нам не відома - ніяких попередніх консультацій з владою не відбувалося і не могло відбуватися. Ми вдячні команді МДУ за більш ніж 20-річну спільну і успішну роботу і зробимо все залежне від нас, щоб завершення нашої співпраці з кожним членом багатотисячного колективу було максимально прозорим і людяним. Це, насправді, зараз найважливіше завдання для менеджменту МДУ і для нас в SCM", - заявила директор зі зв'язків з громадськістю та комунікацій SCM Наталія Ємченко.