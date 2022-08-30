RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Рахункова палата назвала втрати доходів держбюджету через війну

Фото: держбюджет недоотримав 176 млрд гривень через війну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Через повномасштабну військову агресію Росії недонадходження окремих доходів державного бюджету в січні-червні 2022 року становили щонайменше 176 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Рахункової палати.

За рахунок скорочення імпорту, ВВП, прибутків підприємств та робочих місць бюджет недоотримав 104 млрд гривень.

Як зазначили в прес-службі, за оцінкою Мінекономіки, через російську військову агресію економіка України у січні-червні скоротилась на 28,5%. Від пошкоджень і руйнувань об’єктів господарювання окремих галузей економіки прямі збитки станом на 13 червня становили майже 48 млрд доларів, або 1,4 трлн гривень, що значно скоротило доходи державного бюджету.

Державні запозичення для покриття дефіциту і погашення боргу перевищили план на I півріччя і становили майже половину усіх надходжень загального фонду. Основним кредитором державного бюджету на внутрішньому ринку державних запозичень став Національний банк, який придбав дві третини розміщених у I півріччі цього року ОВДП на суму 225 млрд гривень. Від державних зовнішніх запозичень Україна отримала 217 млрд гривень. Ці кошти надали міжнародні фінансові організації й країни-партнери.

Нагадаємо, видатки державного бюджету на потреби безпеки і оборони у 2022 році вже збільшено орієнтовно на 807,5 млрд гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Держбюджет