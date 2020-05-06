Рахункова палата за рік виявила порушень майже на 50 млрд грн

Рахункова палата у 2019 році перевірила 602 об’єкти і встановила порушень та недоліків на загальну суму майже 50 млрд грн. Про це повідомляє пре-служба палати.

За даними прес-служби, обсяг виявлених порушень майже у три рази перевищує ті, які була виявлена у 2018 році (17 млрд грн).

Обсяг перевірених коштів під час аудитів становить 763 млрд грн, Рахункова палата підготувала і затвердила 77 звітів.

Як зазначили в прес-службі, 65% встановлених порушень (понад 32,1 млрд грн) - порушення бюджетного законодавства, майже 30% (14,7 млрд грн) - неефективне управління коштами та їх неефективне використання, ще 6% (майже 3 млрд грн) - порушення та недоліки при адмініструванні дохідної частини державного бюджету.

Крім того, за результатами проведених протягом року контрольних заходів у вигляді аналізів встановлено недоліків, а також недонадходжень до державного бюджету на загальну суму майже 38,8 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Рахункова палата за 2018 рік виявила порушень в бюджетній сфері на 17 млрд грн.

Нагадаємо, у лютому Комітет Верховної ради України з питань бюджету продовжив строки подання документів для участі у конкурсі на зайняття вакантних посад членів Рахункової палати.