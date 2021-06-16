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Збували до 50 тисяч "доларів" на місяць: СБУ викрила групу фальшивомонетників

Автор: Андрій Василюк

Служба безпеки України (СБУ) викрила угруповання, яке займалося збутом фальшивих 100-доларових банкнот. Щомісячно вони продавали до 50 тисяч "доларів".

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"У Сумській області СБУ викрила угруповання, яке організувало збут підробленої іноземної валюти. Зловмисники «продавали» фальшиві 100-доларові банкноти за 45% від номінальної вартості. Щомісячно вони збували до $50 тисяч", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, фігуранти налагодили схему у різних регіонах України. Організаторами були семеро мешканців Сумської області, більшість з яких з кримінальним минулим.

Фальшиві банкноти вони збували через особисті зв’язки, у тому числі в обмінних пунктах.

"Встановлено, що підробки не ідентифікуються як фальшивки пристроями для перевірки банкнотів. Оперативники СБУ задокументували, що угруповання діяло майже пів року, а щомісячний обсяг реалізованих підроблених банкнот становив приблизно 50 тисяч доларів США", - наголосили в СБУ.

Правоохоронці затримали одного з організаторів незаконної схеми за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час чергової реалізації майже 35 тисяч підроблених доларів США.

Також у ході санкціонованих обшуків за місцем проживання у фігурантів вилучили:

  • травматичну зброю без дозвільних документів,
  • 400 бойових набоїв.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам угруповання. Тривають слідчі дії щодо встановлення та блокування джерел надходження підробленої валюти.

Нагадаємо, серед вилучених з обігу в Україні у 2020 році підроблених банкнот переважали долари США. Вони становлять 86% від загальної кількості всіх вилучених банкнот іноземної валюти.

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