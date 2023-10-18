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СБУ уничтожила пять комплексов видеонаблюдения и РЭБ оккупантов (видео)

Фото: СБУ уничтожила пять комплексов видеонаблюдения и РЭБ оккупантов (24tv)
Автор: Наталия Гурковская

Киберспециалисты СБУ уничтожили 5 российских новейших комплексов видеонаблюдения и один РЭБ. В частности, четыре "Муром", один "Пергам" и РЭБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Спецназовцы Департамента кибербезопасности с помощью дронов-камикадзе отключили россиянам четыре комплекса "Муром" и один "Пергам", - говорится в сообщении.

Как рассказали в СБУ, оккупанты используют их для круглосуточного наблюдения за территорией Украины.

"Эта техника позволяла врагу выявлять украинских защитников и корректировать артиллерийские удары", – добавили в ведомстве.

Кроме того, киберспециалисты СБУ уничтожили комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21", предназначенный для подавления спутниковой связи.

Потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро среды, 18 октября, составили 620 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 290050 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили самолет и шесть вертолетов. В частности, за сутки ВСУ на Таврическом направлении уничтожили около 300 оккупантов, 16 единиц военной техники и вражеский самолет. Уже к вечеру стало известно об уничтожении на Таврическом направлении еще одного самолета.

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Война в Украине