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СБУ уничтожила более 500 российских танков за год, показала работу на фронте

Фото: СБУ уничтожила более 500 российских танков за год, показала работу на фронте (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С начала 2023 года сотрудники СБУ уничтожили более 500 российских танков, которые обстреливали и пытались прорвать позиции Сил обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Украинская спецслужба ежедневно "минусует" вражескую бронетехнику в боях на восточном и южном фронтах. Среди уничтоженных танков России - новейшие Т-90 и Т-90М, стоимость которых почти 5 млн долларов за единицу. Враг использует эту технику в составе так называемых "бронекулаков" для штурма Авдеевки и Бахмута.
 
"Также захватчики привлекали тяжелую бронетехнику для сдерживания контрнаступательных операций украинских защитников на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Эффективное уничтожение российских танков на поле боя стало результатом филигранных оперативно-боевых операций СБУ совместно с подразделениями ВСУ", - добавляет СБУ.

Для максимального поражения бронетехники террористов был привлечен арсенал противотанкового вооружения и БПЛА.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 23 декабря, украинские воины ликвидировали еще почти 800 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 355750 военных.

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