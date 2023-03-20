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СБУ обезвредила в Киеве и шести регионах подпольные центры "компартии большевиков"

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Киев, Понедельник 20 марта 2023 11:04
СБУ обезвредила в Киеве и шести регионах подпольные центры "компартии большевиков" Фото: СБУ разоблачила центры "большевиков" в Украине (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве и еще шести регионах Украины обнаружили подпольные ячейки так называемой "коммунистической партии Советского союза". Участники планировали дестабилизировать ситуацию в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Подпольная сеть контролируется российской ФСБ и активно участвует в проведении подрывной деятельности против Украины. После полномасштабного вторжения РФ организаторы подпольных центров пытались создать сеть "обкомов".

СБУ обезвредила центры "компартии большевиков" в Киеве, Харьковской, Львовской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой и Черниговской областях. Оккупанты привлекли более 45 человек, которые в собственных домах проводили конспиративные встречи.

"Активисты", завербованные российскими спецслужбами, должны были призывать поддерживать оккупантов и обустраивать "комендатуру" для сбора разведданных и подготовки диверсий. Также они вербовали местных жителей, в частности бывших и действующих военных, которые начинали службу во времена СССР.

По данным СБУ, прокремлевскую организацию возглавляет Юрий Щипков. Он является руководителем "центрального комитета большевиков" и в Москве. Свои указания он передавал через анонимный Телеграм-канал.

СБУ сорвала вражеские планы до того, как они были воплощены в жизнь. В ходе обысков по местам жительства фигурантов обнаружили:

  • российские паспорта;
  • незарегистрированное оружие и боеприпасы;
  • мобильные телефоны с поличным с российским "куратором";
  • прокремлевские агитационные материалы.

Одному из организаторов объединения объявили подозрение по двум статьям УКУ.

Фото: СБУ разоблачила центры "большевиков" в Украине (ssu.gov.ua)

Напомним, в Харькове задержан российский агент, который планировал теракты против украинских летчиков и спецназовцев.

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