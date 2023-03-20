СБУ обезвредила в Киеве и шести регионах подпольные центры "компартии большевиков"
В Киеве и еще шести регионах Украины обнаружили подпольные ячейки так называемой "коммунистической партии Советского союза". Участники планировали дестабилизировать ситуацию в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
Подпольная сеть контролируется российской ФСБ и активно участвует в проведении подрывной деятельности против Украины. После полномасштабного вторжения РФ организаторы подпольных центров пытались создать сеть "обкомов".
СБУ обезвредила центры "компартии большевиков" в Киеве, Харьковской, Львовской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой и Черниговской областях. Оккупанты привлекли более 45 человек, которые в собственных домах проводили конспиративные встречи.
"Активисты", завербованные российскими спецслужбами, должны были призывать поддерживать оккупантов и обустраивать "комендатуру" для сбора разведданных и подготовки диверсий. Также они вербовали местных жителей, в частности бывших и действующих военных, которые начинали службу во времена СССР.
По данным СБУ, прокремлевскую организацию возглавляет Юрий Щипков. Он является руководителем "центрального комитета большевиков" и в Москве. Свои указания он передавал через анонимный Телеграм-канал.
СБУ сорвала вражеские планы до того, как они были воплощены в жизнь. В ходе обысков по местам жительства фигурантов обнаружили:
- российские паспорта;
- незарегистрированное оружие и боеприпасы;
- мобильные телефоны с поличным с российским "куратором";
- прокремлевские агитационные материалы.
Одному из организаторов объединения объявили подозрение по двум статьям УКУ.
Фото: СБУ разоблачила центры "большевиков" в Украине (ssu.gov.ua)
Напомним, в Харькове задержан российский агент, который планировал теракты против украинских летчиков и спецназовцев.
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