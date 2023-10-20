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СБУ "слила" базу клиентов российского "Альфа-банка" и потроллила Фридмана

Фото: Михаил Фридман, российский олигарх (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские хакеры вместе со Службой безопасности Украины смогли взломать базу данных российского "Альфа-банка".

Об этом РБК-Украина сообщили источники в СБУ.

По их словам, в результате взлома базы в сети появились данные около 30 млн клиентов российского банка. 

Также, по словам источников, пранкеры смогли лично пообщаться с владельцем банка Михаилом Фридманом и сообщить ему о взломе базы данных. 

Помимо этого, у олигарха спросили, не хочет ли он выступить против войны в Украине. Но отвечать Фридман не стал. 

 

Что предшествовало

Напомним, вчера, 19 октября, украинские хакеры сообщили о том, что им удалось взломать базу данных российского "Альфа-банка". 

В частности, были опубликованы данные Фридмана, блоггера-путиниста Артемия Лебедева, певца Тимура Юнусова (Тимати), который также поддерживает вторжение в Украину, и не только. 

 

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Альфа-БанкСлужба безопасности УкраиныРоссийская ФедерацияМихаил ФридманВойна России против Украины