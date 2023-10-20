СБУ "слила" базу клиентов российского "Альфа-банка" и потроллила Фридмана

По их словам, в результате взлома базы в сети появились данные около 30 млн клиентов российского банка.

Также, по словам источников, пранкеры смогли лично пообщаться с владельцем банка Михаилом Фридманом и сообщить ему о взломе базы данных.

Помимо этого, у олигарха спросили, не хочет ли он выступить против войны в Украине. Но отвечать Фридман не стал.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 19 октября, украинские хакеры сообщили о том, что им удалось взломать базу данных российского "Альфа-банка".

В частности, были опубликованы данные Фридмана, блоггера-путиниста Артемия Лебедева, певца Тимура Юнусова (Тимати), который также поддерживает вторжение в Украину, и не только.