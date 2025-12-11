СБУ сорвала теракты РФ по энергообъектам Киевщины

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала двух агентов российской военной разведки (ГРУ), которые собирали данные для ракетно-дронных атак по Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Как отметили в СБУ, под ударом врага должны были оказаться тепловые и гидроэлектростанции столичного региона.

По данным следствия, задержанные - двое молодых людей в возрасте 19 и 21 года из Одесской и Хмельницкой областей. Осенью они искали "легкий заработок" в Telegram-каналах, где и попали в поле зрения вербовщиков ГРУ РФ. После дистанционного "собеседования" российская разведка отправила их в Киев для корректировки ударов по критической инфраструктуре.

Фото: СБУ задержала агентов ГРУ РФ, которые готовили удары по энергетическим объектам Киевщины (t.me/SBUkr)

Агенты обходили местность, фиксировали координаты энергетических объектов, оценивали их состояние после предыдущих обстрелов. Кроме того, они фотографировали и обозначали на Google-картах расположение блокпостов на дорогах Киевской области.

Киберспециалисты СБУ задержали диверсантов с поличным - в момент проведения доразведки. Во время обысков правоохранители изъяли смартфоны с анонимными чатами, через которые агенты передавали информацию своему российскому куратору.

Обоим задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ - государственная измена в условиях военного положения. Они находятся под стражей без права залога и могут получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.