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СБУ задержала предателя, помогавшего врагу строить блокпосты в Харьковской области

Фото: СБУ задержала предателя, помогавшего врагу строить блокпосты в Харьковской области (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

СБУ задержала предателя, помогавшего россиянам строить блокпосты на оккупированной части Харьковской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Предатель был разоблачен во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской области.

Колаборантом оказался бывший инженер Балаклейского райавтодора. Во время оккупации города он поддержал русских захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины.

"За это его назначили руководителем созданного агрессором местного "дорожно-ремонтного предприятия". Находясь на должности он организовывал восстановление дорог для перебрасывания колонн военной техники России на восточный фронт", - пишет пресс-служба.

Коллаборант давал указания на строительство блокпостов и раскрашивание остановок автотранспорта в российский "триколор".

"Также он постоянно пытался привлекать местных жителей в ряды псевдоучреждения. В случае "согласия" обещал лояльное отношение оккупантов и "зарплату" в российских рублях", - добавляет СБУ.

После освобождения Балаклеи предатель пытался "залечь на дно", однако позже его все же поймали.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: СБУ задержала предателя, помогавшего врагу строить блокпосты в Харьковской области (ssu.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ также задержала коллаборанта в Черниговской области, работавшего на спецслужбы Беларуси.

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