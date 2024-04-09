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СБУ задержала соратницу Шария, которая пыталась сорвать мобилизацию в ВСУ: что ей грозит

Архивное фото: СБУ задержала соратницу Шария (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители задержали соратницу агента России Анатолия Шария в Украине. Она пыталась сорвать мобилизацию в Силы обороны, но теперь ей грозит тюрьма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

О ком идет речь

По имеющимся данным, задержанная входила в "актив" запрещенной "партии Шария" и сотрудничала с российской разведкой.

По указанию врага она администрировала Телеграмм-канал, в котором дискредитировала призыв на военную службу в ВСУ и призывала украинцев уклоняться от мобилизации.

Также фигурантка популяризировала кремлевский режим и оккупационные группировки РФ, которые воюют против нашего государства.

Что именно делала задержанная

Коллаборантка поддерживала связь с оккупантами через своих отца и брата. Они оба еще до начала полномасштабного вторжения РФ выехали в Россию, а после захвата левобережья Херсонской области добровольно присоединились к местному "филиалу" оккупационного "МВД РФ".

Установлено, что перед публикацией деструктивного контента фигурантка согласовывала его с представителем российской спецслужбы.

Фото: Задержание (facebook.com/SecurSerUkraine)

Также коллаборантка получала от него перечень актуальных тем, которые должна была "подсвечивать" через подконтрольный информресурс. За сотрудничество с оккупантами женщина получала от них "гонорар".

Что ей угрожает

Ее задержали возле Одессы, во время обыска у задержанной изъяты мобильный телефон и компьютерная техника, которые она использовала в подрывной деятельности в пользу агрессора.

На основании собранных доказательств следователи сообщили ей о подозрении по двум статьям уголовного кодекса Украины:

  • коллаборационная деятельность;
  • препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период.

Сейчас он находится под стражей, ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Уголовное преследование Шария

Анатолий Шарий является так называемым блогером, который находится за границей и распространяет пророссийский контент.

В 2021 году Анатолию Шарию сообщили о подозрении в государственной измене. Также его подозревают в нарушении равноправия граждан по разным признакам.

В 2023 году стало известно, что Шарий помогал ФСБ России делать постановочные видео с допросами украинских военнопленных, за что получил новое подозрение от СБУ.

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