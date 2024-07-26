СБУ задержала российского диверсанта, поджигавшего энергообъекты в Черкасской области

Служба безопасности задержала диверсанта, который по заданию разведки РФ поджег энергетические объекты в Черкасской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Он пытался уничтожить восемь электроподстанций и один релейный шкаф в Уманском районе, чтобы обесточить большую часть громады и заблокировать железнодорожное движение.

По данным следствия, злоумышленником оказался 20-летний местный житель, который искал "легких денег" в интернете. Сначала он определил локации энергообъектов и подготовил орудия для преступления. Затем он взламывал трансформаторные подстанции, заливал бензином оборудование и поджигал его. За выполнение задания спецслужба РФ обещала ему деньги, которые должны были поступать на его банковскую карточку.

Сотрудники СБУ задержали диверсанта "на горячем" при попытке уничтожить очередной энергообъект. У него нашли канистру с бензином и мобильный телефон с доказательствами переписки с агрессором.

Злоумышленнику объявлено подозрение по статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 194-1 (умышленное повреждение объектов электроэнергетики).

Он находится под стражей и ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.