СБУ задержала рецидивиста, минировавшего поля для оккупантов в Харьковской области

СБУ разоблачила рецидивиста, помогавшего россиянам устанавливать минные поля во время оккупации Харьковской области. Злоумышленником оказался 29-летний житель одного из поселков Богодуховского района, ранее судимый за тяжкие преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Так, после захвата населенного пункта он помогал российским захватчикам ориентироваться на местности и выбирать территорию для обустройства минных заграждений.

"Среди заминированных участков находились местные дороги и проезжие части, которыми пользовались мирные жители района", - говорится в сообщении.

Кроме того, он "сдавал" захватчикам адреса участников движения сопротивления в регионе. После этого рашисты похищали людей и увозили их в русские застенки.

"Также злоумышленник вместе с оккупантами грабил дома односельчан, которые к тому времени выехали на подконтрольную Украине территорию. Во время мародерства его участники угоняли авто, выносили бытовую технику, мебель", - рассказали в СБУ.

После освобождения района приспешник агрессора пытался "залечь на дно", чтобы избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ все равно установили его местонахождение и задержали.

В настоящее время фигурант сообщен о подозрении по ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Как сообщалось, СБУ задержала в Виннице преступника, который вербовал бывших украинских заключенных в ЧВК "Вагнера". Агентом РФ оказался рецидивист, который 15 лет провел за решеткой за разбой и групповое изнасилование.

Также в Винницкой области СБУ задержала пособника РФ, который после освобождения Херсона пытался скрыться в Приднестровье. За его плечами оказался послужной список судимостей.