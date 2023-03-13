СБУ задержала коллаборанта-рецидивиста, пытавшегося бежать из Херсона в Приднестровье

В Винницкой области СБУ задержала пособника РФ, который после освобождения Херсона пытался бежать в Приднестровье. За его плечами оказался послужной список судимостей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Им оказался неоднократно осужденный за тяжкие преступления житель Белозерского района Херсонской области", - говорится в сообщении.

После захвата части южного региона, рецидивист добровольно пошел на сотрудничество с российскими оккупантами. По данным контрразведки СБУ, злоумышленник "сдавал" карательным отрядам оккупантов места пребывания участников движения сопротивления и их семей.

В первую очередь врага интересовали адреса помещений украинских бойцов, ранее участвовавших в антитеррористической операции на востоке Украины.

"За свою "лояльность" получил от руководства местной оккупационной администрации "особый статус", который предусматривал разрешение на мародерство и свободное передвижение по району. Часть из награбленного должен был отдавать российским оккупантам", - рассказали в СБУ.

После освобождения Херсона злоумышленник скрылся в Винницкой области под видом переселенца. Там он поселился в одном из приграничных с непризнанным Приднестровьем поселков и подыскивал "варианты" нелегального выезда за пределы Украины.

Впрочем, контрразведчики СБУ установили местонахождение фигуранта и своевременно задержали его.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.