СБУ задержала коллаборанта-рецидивиста, пытавшегося бежать из Херсона в Приднестровье
В Винницкой области СБУ задержала пособника РФ, который после освобождения Херсона пытался бежать в Приднестровье. За его плечами оказался послужной список судимостей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Им оказался неоднократно осужденный за тяжкие преступления житель Белозерского района Херсонской области", - говорится в сообщении.
После захвата части южного региона, рецидивист добровольно пошел на сотрудничество с российскими оккупантами. По данным контрразведки СБУ, злоумышленник "сдавал" карательным отрядам оккупантов места пребывания участников движения сопротивления и их семей.
В первую очередь врага интересовали адреса помещений украинских бойцов, ранее участвовавших в антитеррористической операции на востоке Украины.
"За свою "лояльность" получил от руководства местной оккупационной администрации "особый статус", который предусматривал разрешение на мародерство и свободное передвижение по району. Часть из награбленного должен был отдавать российским оккупантам", - рассказали в СБУ.
После освобождения Херсона злоумышленник скрылся в Винницкой области под видом переселенца. Там он поселился в одном из приграничных с непризнанным Приднестровьем поселков и подыскивал "варианты" нелегального выезда за пределы Украины.
Впрочем, контрразведчики СБУ установили местонахождение фигуранта и своевременно задержали его.
Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщалось, СБУ разоблачила коллаборанта, который во время оккупации Купянска Харьковской области организовал трансляцию российских телеканалов.
Напомним, ранее СБУ задержала российских информаторов, которые шпионили за руководством военкоматов в Киеве и пытались собирать закрытые сведения.
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