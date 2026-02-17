СБУ задержала подрывника авто военного в Одессе: кем оказался террорист

Известно, что злоумышленник изготовил самодельную бомбу и заложил ее под днище внедорожника, который был припаркован у подъезда многоквартирного дома. В результате подрыва повреждения получил владелец машины, который находился неподалеку.

Что известно о подозреваемом

Подготовкой теракта занимался завербованный Россией 33-летний безработный, который искал "легких заработков" в различных Telegram-каналах. После вербовки мужчина получил от куратора из РФ подробную инструкцию для изготовления бомбы из подручных средств.

Комплектующие для бомбы фигурант приобрел в хозяйственных магазинах. Далее сделал из них взрывчатку, к которой добавил смартфон для дистанционного подрыва.

Детали преступления

Подозреваемый заложил бомбу под авто и установил рядом замаскированный смартфон. С его помощью оккупанты отслеживали ситуацию и осуществили дистанционный подрыв.

Во время обыска у задержанного изъяли компоненты для изготовления взрывчатки и смартфоны, с которых он контактировал с российским куратором. Злоумышленник находится под стражей, ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.