СБУ задержала подрывника авто военного в Одессе: кем оказался террорист

СБУ и Нацполиция "по горячим следам" задержали террориста, который по заказу российских спецслужб в Одессе вчера, 16 февраля, взорвал автомобиль военного.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.
Читайте также: В Одессе взорвался автомобиль: есть пострадавший (фото)
Известно, что злоумышленник изготовил самодельную бомбу и заложил ее под днище внедорожника, который был припаркован у подъезда многоквартирного дома. В результате подрыва повреждения получил владелец машины, который находился неподалеку.
Подготовкой теракта занимался завербованный Россией 33-летний безработный, который искал "легких заработков" в различных Telegram-каналах. После вербовки мужчина получил от куратора из РФ подробную инструкцию для изготовления бомбы из подручных средств.
Комплектующие для бомбы фигурант приобрел в хозяйственных магазинах. Далее сделал из них взрывчатку, к которой добавил смартфон для дистанционного подрыва.
Подозреваемый заложил бомбу под авто и установил рядом замаскированный смартфон. С его помощью оккупанты отслеживали ситуацию и осуществили дистанционный подрыв.
Во время обыска у задержанного изъяли компоненты для изготовления взрывчатки и смартфоны, с которых он контактировал с российским куратором. Злоумышленник находится под стражей, ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, утром в понедельник, 16 февраля, в Киевском районе Одессы взорвался автомобиль Toyota, ранения получил один человек.
Впоследствии взрыв автомобиля квалифицировали как террористический акт. Известно, что пострадавший - это 56-летний военный пенсионер с инвалидностью.