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СБУ задержала в Одессе "правую руку" коллаборанта Стремоусова

Фото: СБУ задержала в Одессе "правую руку" коллаборанта Стремоусова (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Одессе задержан очередной вражеский пропагандист, который оправдывал вооруженную агрессию России. Он долгое время работал на коллаборанта Кирилла Стремоусова и был его "правой рукой".

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

До полномасштабного вторжения России, вместе со Стремоусовым, подозреваемый организовывал проплаченные массовые акции, которые были направлены на расшатывание внутриполитической ситуации в регионе в пользу страны-агрессора.

Во время оккупации части Николаевской области и Херсона Стремоусов вошел в состав местной оккупационной администрации России, а его приспешник остался на подконтрольной Украине территории.

"Для распространения деструктивного контента использовал собственные страницы и каналы в Youtube, Facebook и Instagram, а также в запрещенной соцсети "Вконтакте" с общей аудиторией более 100 тысяч пользователей. На этих интернет-ресурсах он отрицал существование Украинской государственности и украинского народа", - пишет пресс-служба.

Фото: СБУ задержала в Одессе "правую руку" коллаборанта Стремоусова (t.me/SBUk)

В частности подозреваемый дискредитировал наших воинов и призвал гражданских уклоняться от призыва в Силы обороны. Его сюжеты "подхватывали" рупоры Кремля и распространяли под видом "позиции" рядовых украинцев.

Для конспирации пропагандист регулярно менял номера телефонов и использовал вымышленный никнейм "мужчина".

"Во время обысков по местам его проживания в Одессе и Южноукраинске Николаевской области обнаружены ноутбук и 5 мобильных телефонов с доказательствами подрывной деятельности. Также изъята "должностная инструкция информагентства" Стремоусова, где ранее работал фигурант", - добавляет СБУ.

Сейчас задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Кто таким Стремоусов?

Очередной поклонник "русского мира", который в свое время попадал во множество скандалов, а также организовывал пророссийские митинги.

После полномасштабного вторжения России и оккупации Херсона, Стремоусов возглавил так называемый "Комитет спасения за мир и порядок", который расположили в здании областного совета. Уже в апреле 2022 года враг назначил предателя "заместителем председателя Херсонской военно-гражданской администрации", где он отличался одиозными заявлениями и угрожал "инакомыслящим" российской тюрьмой.

Перед своей гибелью регулярно успокаивал россиян тем, что "украинские нацисты" больше не увидят Херсон.

Относительно гибели. Стремоусов якобы погиб в результате ДТП. Сначала информацию о его смерти распространяли так называемые "военкоры", однако позже ее подтвердил гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ также задержала чиновницу "Укрзализныци", которая готовила воздушный удар России по логистическим путям Сил обороны в Днепропетровской области.

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