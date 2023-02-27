СБУ задержала руководителей пыточной, которую россияне обустроили в Херсоне

"Среди задержанных - бывший заместитель начальника местной исправительной колонии, который во время временной оккупации города поддержал российских захватчиков", - пишет СБУ.

Во время оккупации предатель добровольно согласился на сотрудничество с агрессором и согласился войти в руководящий состав созданного рашистами "управления службы исполнения наказаний в Херсонской области".

Также коллаборационист организовал незаконное содержание похищенных украинцев в камерах российской тюрьмы. В пыточной против украинцев применяли психологическое давление, пытки и угрозы убийства.

"Еще одним коллаборационистом оказался глава "отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения" бывшей российской тюрьмы. Злоумышленник отвечал за продовольственное обеспечение администрации оккупационного органа", - пишет пресс-служба.

Еще один предатель ранее работал в Херсонском СИЗО, а с начала войны согласился на предложение оккупантов войти в состав "отдела охраны колонии". Там он вместе с другим коллаборантом участвовал в карательных рейдах против местных жителей, которые оказывали сопротивление захватчикам.

Фото: СБУ задержала руководителей пыточной, которую россияне обустроили во время оккупации Херсона (t.me/SBUkr)