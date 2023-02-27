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СБУ задержала руководителей пыточной, которую россияне обустроили в Херсоне

Фото: СБУ задержала руководителей застенки, которую россияне обустроили во время оккупации Херсона (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В рамках стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне, СБУ и ГБР разоблачила руководителей российской пыточной, которую обустроили во время оккупации города.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

"Среди задержанных - бывший заместитель начальника местной исправительной колонии, который во время временной оккупации города поддержал российских захватчиков", - пишет СБУ.

Во время оккупации предатель добровольно согласился на сотрудничество с агрессором и согласился войти в руководящий состав созданного рашистами "управления службы исполнения наказаний в Херсонской области".

Также коллаборационист организовал незаконное содержание похищенных украинцев в камерах российской тюрьмы. В пыточной против украинцев применяли психологическое давление, пытки и угрозы убийства.

"Еще одним коллаборационистом оказался глава "отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения" бывшей российской тюрьмы. Злоумышленник отвечал за продовольственное обеспечение администрации оккупационного органа", - пишет пресс-служба.

Еще один предатель ранее работал в Херсонском СИЗО, а с начала войны согласился на предложение оккупантов войти в состав "отдела охраны колонии". Там он вместе с другим коллаборантом участвовал в карательных рейдах против местных жителей, которые оказывали сопротивление захватчикам.

Фото: СБУ задержала руководителей пыточной, которую россияне обустроили во время оккупации Херсона (t.me/SBUkr)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине недавно к 9 и 10 годам заключения были приговорены двое боевиков, которые обстреливали жилые кварталы Луганской области.

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