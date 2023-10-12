"Для "наведения" российских средств поражения она собирала информацию о дислокации и маршрутах перемещения Сил обороны в Краматорском районе", - говорится в сообщении.

Как рассказали в СБУ, злоумышленница пыталась выявить локацию средств радиоэлектронной борьбы и системы противовоздушной обороны ВСУ.

СБУ задержала жительницу Краматорска, которая наводила "Смерчи" на город (t.me/SBUkr)

Также она выходила на места вражеских "прилетов" по социальной и жилищной инфраструктуре города, чтобы скрыто зафиксировать их последствия и подготовить соответствующий "отчет" для оккупантов.

По имеющимся данным, развединформация потребовалась захватчикам для подготовки новых и повторных ударов по Краматорску, в том числе с применением реактивных систем залпового огня типа "Смерч".

По данным следствия, корректировщицей оказалась местная жительница, которую агрессор дистанционно привлек к сотрудничеству через ее брата - боевика оккупационных группировок России на востоке Украины.

Именно ему она передавала по мессенджеру разведданные в виде текстовых и голосовых сообщений, а также медиафайлов украинских объектов.

Сотрудники СБУ задержали преступницу. Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, 27 июня российские войска устроили обстрел Краматорска Донецкой области, атаковав город двумя ракетами. Одна из них попала по центру города, в здание местной пиццерии, а вторая - по пригородному поселку Беленькое. Тогда погибли 12 человек, 65 человек получили ранения. Уже на следующий день, 28 июня, СБУ задержала агента спецслужб РФ, который скорректировал российский ракетный удар по кафе в центре Краматорска 27 июня. Им оказался местный житель, работник местного газотранспортного предприятия.