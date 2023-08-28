СБУ задержала в Купянске оккупационного "полицейского", который боролся с партизанами

Детали дела

Злоумышленником оказался 31-летний житель Купянска. Во время оккупации города он подал свою "кандидатуру" в ряды созданного агрессором "Управления МВД в Харьковской области".

Учитывая прокремлевскую "позицию" коллаборанта, рашисты назначили его "оперуполномоченным отдела уголовного розыска" в составе карательного органа.

Чем коллаборант занимался в оккупированном городе

На этой "должности" он выполнял задания местных гауляйтеров по проведению массовых репрессий против участников движения сопротивления в регионе.

Фото: Последствия ушибов (facebook.com/SecurSerUkraine)

"Для этого коллаборационист участвовал в "облавах" на жилье украинских патриотов и их "доставке" в отделение оккупационной полиции", - говорится в сообщении.

Там он непосредственно снимал отпечатки пальцев у пострадавших и приобщал эти данные к материалам сфабрикованных "уголовных дел" для заключения людей в российских застенках.

Что ему грозит

После освобождения города злоумышленник пытался скрываться от правосудия на территории региона. Однако, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по факту коллаборационистской деятельности. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Коллаборанты из Купянска

Ранее сообщалось, что бывший полицейский из Харьковской области приговорен к 15 годам тюрьмы. Во время оккупации Купянска он начал "работать" на РФ.

Также коллаборант из Купянска (Харьковская область) во время оккупации города хотел вывезти 700 тонн зерна в Россию. Его задержали и приговорили к 13 годам тюрьмы.