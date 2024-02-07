СБУ задержала корректировщицу удара по Покровскому району, из-за которого погибли люди

Правоохранители задержали корректировщицу российского удара по Покровскому району в Донецкой области. Тогда погибло шесть человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Российское ГРУ привлекло женщину к сотрудничеству еще до начала полномасштабного вторжения РФ. Тогда она приезжала во временно оккупированный Донецк, где навещала своего мужа - уголовника, который отбывал тюремный срок в местной колонии.
После выхода "на волю" он добровольно вступил в ряды российской частной военной компании "Вагнера", а его жена начала работать на военную разведку РФ.
Летом 2023 года на фигурантку вышел ее российский "куратор", который определил ей задачу по сбору информации на Бахмутском направлении.
Злоумышленница отслеживала наличие и периодичность движения эшелонов с тяжелой бронетехникой и артиллерией ВСУ в направлении передовой.
Для выполнения этой задачи информаторка российской разведки устроилась продавщицей привокзального киоска во фронтовом районе области.
Там она "втемную" выпытывала "нужные" сведения у работников вокзала во время доверительных разговоров и продажи товаров. Кроме того она пыталась скрыто фиксировать перемещение подвижного состава украинских войск.
Фото: Задержание (facebook.com/SecurSerUkraine)
Всю полученную информацию она дистанционно передавала кадровому сотруднику главного управления генштаба вооруженных сил России. Его личность уже идентифицирована Службой безопасности.
Для коммуникации злоумышленники использовали анонимный чат в популярном мессенджере. Передачу разведданных фигурантка осуществляла в виде текстовых "отчетов" и электронных фото украинских объектов с привязкой к местности.
СБУ пишет, что именно по ее "наводке" 6 января этого года россияне нанесли ракетный удар по жилой застройке в Покровском районе.
Тогда в результате вражеских "прилетов" погибло 6 мирных жителей, среди них - двое детей.
В результате спецоперации сотрудники СБУ разоблачили вражескую информаторку и задержали ее в собственном доме.
Во время обысков по месту жительства задержанной изъят мобильный телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о перемещении или размещении ВСУ, совершенного в условиях военного положения.
Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.
В ночь на 6 января российские захватчики нанесли удар по Покровску. Ночью местные власти говорили, что предварительно пострадавших и жертв нет. Однако уже днем глава Донецкой ОВА сообщил, что в результате российских обстрелов Покровска пострадали шесть человек. При этом еще несколько граждан могут находиться под завалами.
Позже стало известно о гибели 11 человек в Покровском районе в результате вражеских ракетных обстрелов.
Детальнее о российской атаке по населенным пунктам Донецкой области, и что известно об обстреле Покровска и района - читайте в материале РБК-Украина.
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