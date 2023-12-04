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СБУ задержала корректировщика ракетного удара по КНУ им. Шевченко в Киеве

Фото: удар по КНУ им. Шевченко в Киеве в 2022 году (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Киеве задержан агент ФСБ, который в прошлом году скорректировал вражеский ракетный удар по одному из местных вузов. Предателем оказался 40-летний житель столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Именно по его координатам 31 декабря 2022 года агрессор нанес ракетный удар по одному из корпусов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко", - говорится в сообщении.

Кроме того, злоумышленник разведывал места локаций личного состава и техники ВСУ на территории столицы и Житомирской области.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался 40-летний житель столицы, задержанный в своем жилище в Киеве.

 

Фото: СБУ задержала корректировщика ракетного удара по КНУ им. Шевченко в Киеве (ssu.gov.ua)

"Чтобы содействовать агрессору в войне против Украины, в конце прошлого года он оформил статус "волонтера" и уехал в Россию через третьи страны", - информирует СБУ.

Во время пересечения границы с РФ мужчина заявил кадровому сотруднику ФСБ о готовности к сотрудничеству. В подтверждение своей "приверженности" оккупантам, киевлянин сразу передал им координаты, по которым якобы дислоцировалось одно из подразделений Сил обороны в столичном регионе.

Уже через несколько дней захватчики совершили по этой "локации" воздушную атаку.

После этого ФСБ доставила своего агента в Москву, где его подробно проинструктировали о методах работы, конспирации и приоритетных задачах. Затем предателя отправили в Украину для сбора разведданных.

"Взамен ему пообещали помощь в получении российского гражданства и своевременную "эвакуацию" в страну-агрессор", - рассказали в СБУ.

В столице он самостоятельно проводил визуальное наблюдение и фотофиксацию украинских объектов во время прогулок по городу, а для получения данных в Житомирской области использовал своих родственников.

В настоящее время предатель задержан по подозрению в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Он находится под стражей.

"Ему грозит пожизненное заключение", - подытожили в Службе безопасности Украины.

Атака РФ по Киеву 31 декабря 2022

Напомним, в канун Нового года во время масштабной воздушной тревоги в Киеве прозвучала серия мощных взрывов. Первоначально сообщалось о 5 пострадавших и 1 погибшем. Была повреждена гостиница.

В частности, в результате мощных обстрелов столицы было повреждено и более 12 объектов КНУ им. Тараса Шевченко.

В тот же день в результате массированной ракетной атаки на Киев был поврежден Дворец "Украина".

Позже стало известно, что количество жертв массированного обстрела возросло до двух человек, после того как в больнице от полученных травм скончался один из пострадавших.

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