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СБУ задержала корректировщика, из-за которого в Сумах погибли трое гражданских

Фото: СБУ задержала корректировщика, из-за которого в Сумах погибли трое гражданских (t.me/SBUkr)
Автор: Сергей Пышкин

Задержан корректировщик Главного управления Генштаба Вооруженных сил России (ГРУ), который 22 октября навел беспилотный летательный аппарат (БпЛА) на Сумы. В результате атаки тогда погибли три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Что произошло

Корректировщиком вражеского огня оказался 23-летний житель Сум. Именно по его координатам, согласно расследованию, террористы атаковали город "Шахедом" 22 октября в результате чего погибли три человека, среди которых был ребенок

Кроме того, предатель также разведывал для врага геолокации Сил обороны. Для этого он объезжал территорию Сум и прилегающих районов на своем авто и скрыто фиксировал "нужные" объекты.

 

Фото: СБУ задержала корректировщика, из-за которого в Сумах погибли трое гражданских (t.me/SBUkr)

"Установлено, что агент находился на прямой связи с кадровым сотрудником ГРУ.  Для коммуникации они использовали анонимный чат в мессенджере, куда предатель направлял видео потенциальных целей с координатами и детальным описанием объектов", - добавляет СБУ, 

Предатель был задержан "на горячем", когда он выполнял вражеское задание. 

Согласно данным следствия, житель Сум был завербован еще осенью, когда он писал в российских Telegram-каналах о своих ожиданиях на оккупацию Сумской области

Во время обысков были изъяты телефон и ноутбук с доказательствами его коммуникации с оккупантами.

Что угрожает

Предателю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное заключение

 

Напомним, РБК-Украина писало о том, как в Харькове задержали ученого, который и был сотрудником одного из учебных заведений и помогал россиянам улучшать "Шахеды".

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