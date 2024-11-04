Что произошло

Корректировщиком вражеского огня оказался 23-летний житель Сум. Именно по его координатам, согласно расследованию, террористы атаковали город "Шахедом" 22 октября в результате чего погибли три человека, среди которых был ребенок.

Кроме того, предатель также разведывал для врага геолокации Сил обороны. Для этого он объезжал территорию Сум и прилегающих районов на своем авто и скрыто фиксировал "нужные" объекты.

Фото: СБУ задержала корректировщика, из-за которого в Сумах погибли трое гражданских (t.me/SBUkr)

"Установлено, что агент находился на прямой связи с кадровым сотрудником ГРУ. Для коммуникации они использовали анонимный чат в мессенджере, куда предатель направлял видео потенциальных целей с координатами и детальным описанием объектов", - добавляет СБУ,

Предатель был задержан "на горячем", когда он выполнял вражеское задание.

Согласно данным следствия, житель Сум был завербован еще осенью, когда он писал в российских Telegram-каналах о своих ожиданиях на оккупацию Сумской области.

Во время обысков были изъяты телефон и ноутбук с доказательствами его коммуникации с оккупантами.

Что угрожает

Предателю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное заключение.