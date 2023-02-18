"В предыдущие месяцы СБУ задержала четырех ее подельников на попытках передачи российским оккупантам разведданных о базировании Сил обороны на Бахмутском и Краматорском направлениях", - пишет пресс-служба.

Сообщники коллаборантки были уже приговорены к 8 годам заключения.

На этот раз СБУ задержали информатора, которая продолжала разведывательно-подрывную деятельность против Украины, несмотря на задержание ее сообщников. Женщина скрыто собирала информацию о дислокации и перемещении подразделений ВСУ в районе Доброполья Донецкой области.

"Кроме того она передавала рашистам координаты местных школ и объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий. Полученную развединформацию российские захватчики использовали для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским населенным пунктам", - пишет СБУ.

Всю информацию предательница передавала знакомой через мессенджеры. После этого разведывательные данные поступали в штаб 1-го армейского корпуса Южного военного округа ВС России.

Фото: СБУ задержала коллаборантку, которая "наводила" российские ракеты по школам и энергообъектам (t.me/SBUkr/7185)