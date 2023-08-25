СБУ задержала коллаборанта, который кораблями вывозил зерно из Бердянска в РФ

Детали дела

После переезда из Бердянска в Киев владелец агробизнеса наладил дистанционное управление собственными компаниями на временно оккупированной части Украины.

Для этого оставил в Бердянске своего компаньона, который осуществляет фактическое управление сельхозпредприятиями.

"Для "беспрепятственного" ведения бизнеса на временно оккупированной территории фигуранты "перерегистрировали" его по российскому законодательству и согласились платить "налоги" в бюджет РФ", - говорится в сообщении.

Как именно коллаборанты вывозили зерно

Среди прочего, у них был действующий контракт с так называемым "Министерством образования и науки Запорожской области".

Фото: Последствия ушибов (facebook.com/SecurSerUkraine)

По имеющимся данным, собранные урожаи агропродукции, прежде всего пшеницы, они "экспортировали" в страну-агрессор через Бердянский порт.

Что "бизнесмену" грозит за совершенное

Во время обысков по месту жительства и в офисе владельца агрохолдинга в Киеве обнаружены наличные, а также документы, печати и компьютерная техника с доказательствами преступных действий.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по факту "передачи материальных ресурсов незаконным вооруженным или военизированным формированиям, созданным на временно оккупированной территории". Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Россия незаконно вывозит украинское зерно с оккупированных территорий

Российские войска, а также связанные с ними дельцы воруют агропродукцию на временно оккупированных территориях Украины.

Только в прошлом году Россия вывезла из оккупированных регионов Украины десятки судов с зерном, а вырученные от продажи средства направила на финансирование войны.

Центр национального сопротивления сегодня сообщил, что российские кафиры похитили уже более 3 миллионов тонн зерна на временно оккупированных территориях Украины. Это без учета территории Крыма.