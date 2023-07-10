СБУ задержала информатора РФ, который готовил удар по военному госпиталю ВСУ в Николаеве

"Служба безопасности разоблачила еще одного информатора российских спецслужб, который занимался подготовкой новых воздушных атак РФ на Николаевскую область. Для выполнения враждебной задачи злоумышленник объезжал местность и скрыто фотографировал места дислокации подразделений Сил обороны", - говорится в сообщении.

Кроме того, он фиксировал на электронной карте точные координаты обнаруженных военных объектов и отчитывался об уровне их охраны.

"Особое "внимание" уделял локациям, где замечал наибольшую концентрацию личного состава и военной техники украинских защитников. Сотрудники СБУ задержали фигуранта "на горячем" во время фотографирования им госпиталя и одной из боевых частей ВСУ", - добавили в СБУ.

У задержанного изъят мобильный телефон с фото, готовыми к отправке.

По материалам следствия, рашисты планировали использовать эту информацию для осуществления прицельных ударов по территории региона.

Как установили сотрудники СБУ, злоумышленником оказался местный житель, поддерживавший проведение фейкового референдума по присоединению Николаевской области РФ. Об этом он не раз писал в пророссийских Тelegram-каналах.

"Таким образом, он привлек на себя внимание российской спецслужбы, представители которой весной 2022 года дистанционно предложили ему сотрудничество", - добавили в спецслужбе.

Последующую коммуникацию осуществляли через один из мессенджеров.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.