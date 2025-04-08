СБУ задержала информатора РФ в Харькове: наводил вражеские КАБы и шпионил за ВСУ

Служба безопасности Украины сорвала очередную попытку российских агрессоров получить актуальные данные об обороне Харькова. В результате спецоперации в областном центре был задержан 49-летний информатор, который шпионил за подразделениями ВСУ.

Злоумышленником оказался подсобный рабочий местного издательства, которого оккупанты завербовали через Telegram-каналы.

Под видом рабочих поездок мужчина объезжал северные окраины прифронтового города, пытаясь обнаружить запасные командные пункты украинских войск. Собранные данные он направлял врагу, после чего получал инструкции для дальнейших действий.

Фото: СБУ задержала российского информатора

Особенно опасным для украинских защитников было то, что по полученным координатам агрессор планировал осуществить серию воздушных ударов по Харькову с использованием управляемых авиабомб.

Кроме того, информатор фиксировал адреса энергообъектов, в частности модульных котельных, которые становились потенциальными целями для атак.

Во время обыска в квартире задержанного правоохранители обнаружили телефон с мессенджером, через который он направлял оккупантам геолокации на Google-картах. После документирования преступления СБУ задержала его по месту жительства.

Что грозит

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по статье 114-2 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. На данный момент он находится под стражей.