СБУ задержала двух агентов ФСБ, причастных к корректировке ударов по Днепропетровской области

Сейчас СБУ удалось выйти на еще двух агентов. Это 56-летний руководитель охраны местного предприятия и 48-летняя безработная из пригорода Днепра. Они действовали независимо друг от друга, но координировались общим российским куратором.

Агенты передавали координаты для ударов по позициям Сил обороны и объектам "Укрзализныци", которые обеспечивали переправку военной техники и боеприпасов на фронт. Также они отслеживали маршруты военных колонн ВСУ.

Злоумышленники фиксировали цели, объезжая улицы областного центра и прилегающих территорий. Полученные данные передавали ФСБ в виде геолокаций и детальных описаний объектов.

Оба агента были задержаны контрразведчиками СБУ по месту жительства. Во время обысков у них изъяли телефоны с доказательствами их преступной деятельности.

Задержанным объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.