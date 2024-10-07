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СБУ задержала двух агентов ФСБ, причастных к корректировке ударов по Днепропетровской области

Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Служба безопасности Украины задержала двух участников агентурной сети ФСБ, которую разоблачили в августе в Днепропетровской области. Ранее были задержаны шесть участников группы, которые корректировали ракетно-дронные атаки России на военные и критически важные объекты региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сейчас СБУ удалось выйти на еще двух агентов. Это 56-летний руководитель охраны местного предприятия и 48-летняя безработная из пригорода Днепра. Они действовали независимо друг от друга, но координировались общим российским куратором.

Агенты передавали координаты для ударов по позициям Сил обороны и объектам "Укрзализныци", которые обеспечивали переправку военной техники и боеприпасов на фронт. Также они отслеживали маршруты военных колонн ВСУ.

Злоумышленники фиксировали цели, объезжая улицы областного центра и прилегающих территорий. Полученные данные передавали ФСБ в виде геолокаций и детальных описаний объектов.

Оба агента были задержаны контрразведчиками СБУ по месту жительства. Во время обысков у них изъяли телефоны с доказательствами их преступной деятельности.

Задержанным объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

 
Фото: СБУ задержала двух агентов ФСБ, причастных к корректировке ударов по Днепропетровской области (t.me/SBUkr)

Ранее в Донецкой области сотрудники СБУ задержали агента военной разведки РФ. Предатель разведывал боевые позиции Сил обороны на Покровском направлении.

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