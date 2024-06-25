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СБУ задержала в Днепре информатора, который "сливал" данные о ВСУ в чат-боте

Фото: СБУ задержала российского информатора в Днепре (иллюстративное фото facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

СБУ задержала в Днепре информатора, который посылал геолокации ВСУ во вражеский чат-бот. Он оказался блоггером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Служба безопасности задержала в Днепре сторонника рашизма, который передавал в РФ геолокацию ВСУ и публично призвал к захвату власти в Украине", - говорится в сообщении.

Информатором оказался 36-летний блоггер из областного центра, который весной этого года по собственному желанию написал сообщения во вражеский чат-бот с предложением оказать помощь оккупантам в войне против Украины.

Когда мужчина получил обратную связь от врага, начал собирать разведданные о дислокации и перемещении Сил обороны в Днепре.

Основное внимание злоумышленник обращал на места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ. Еще неприятеля интересовали координаты местных ТЦК и логистических баз украинских защитников. Также и места вражеских "прилетов".

Для сбора разведданных мужчина ездил по городу и отслеживал нужные ему локации. В то же время, он записывал прямые трансляции на ютуб, в которых выражал поддержку оккупационным группировкам РФ и призвал к силовому захвату власти в Украине.

Однако сотрудники СБУ вовремя разоблачили преступника, поэтапно задокументировав его вредную деятельность и задержали. Также Служба безопасности провела комплексные меры по обеспечению пунктов базирования и маршрутов движения украинских войск.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

 Фото: СБУ задержала российского информатора в Днепре (t.me/SBUkr)

СБУ "охотится" на агентов РФ

Напомним, недавно СБУ разоблачили вражеского информатора из Харькова. Оккупанты завербовали мужчину через чат для знакомств в телеграмме.

Также в Днепре разоблачили вражескую шпионку, которая хотела сливать позиции ВСУ и тяжелой техники. Ее дочь восхваляла российского диктатора Путина.

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