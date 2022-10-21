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СБУ задержала чиновника из Николаева, который возглавлял вражескую агентуру

Фото: СБУ задержала чиновника из Николаева, пытавшегося организовать вражескую агентурную сеть (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Николаеве контрразведка СБУ задержала российского агента, который имел целью организовать мощную агентурную группу спецслужб России на территории Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным источника РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о начальнике коммунального предприятия "Николаевская ритуальная служба" Александре Сагайдаке.

"Установлено, что злоумышленник "сдавал" врагу персональные данные военнослужащих Вооруженных Сил Украины, СБУ, сотрудников Национальной полиции и областной прокуратуры. Также передавал рашистам списки погибших украинских защитников", - пишет пресс-служба СБУ.

Кроме того, предатель собирал разведывательные данные касаемо расположения и маршрутов перемещения наших воинов на территории региона.

Также у российского агента была и другая задача, а именно информирование российских "кураторов" о работе объектов критической инфраструктуры Николаева и закрытых вопросах, которые обсуждались во время совещаний в городском совете.

"Чиновник пытался привлечь к разведывательно-подрывной деятельности двух своих подчиненных и еще двух жителей города, среди которых старший оперуполномоченный районного управления полиции", - добавляет СБУ.

Все вышеперечисленные имели прокремлевские взгляды и неоднократно подтверждали это в своих социальных сетях.

"Служба безопасности установила личность представителя спецслужб России, координировавшего деятельность российской агентуры с территории временно оккупированного Херсона", - отмечает пресс-служба.

Во время обысков была изъята конспиративная переписка с "куратором", что подтверждает преступную деятельность предателя.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: СБУ задержала чиновника из Николаева, пытавшегося организовать вражескую агентурную сеть (ssu.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно СБУ разоблачила митрополита Тульчинского и Брацлавского УПЦ МП Ионафана на работе в интересах Российской Федерации.

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