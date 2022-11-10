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СБУ задержала блоггера пропагандистского издания врага "Russia Today": подробности

Фото: СБУ задержала блоггера пропагандистского издания России "Russia Today (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

СБУ задержала блоггера, работавшего на пропагандистское издание врага "Russia Today". Он приехал в Украину, чтобы распространять фейки о войне.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

В целом СБУ разоблачила четырех вражеских интернет-агитаторов в Черниговской и Днепропетровской областях.

"Среди задержанных - иностранный блоггер, работавший на запрещенный российский телеканал "Russia Today" и навязывавший кремлевскую пропаганду жителям Евросоюза. Для этого использовал собственные YouTube- и Telegram-каналы, общая аудитория которых составляла более полумиллиона подписчиков", - пишет пресс-служба. СБУ.

В своих сообщениях пропагандист поддерживал войну об Украине и оправдывал военные преступления противника против гражданского населения и критической инфраструктуры украинских городов. Также злоумышленник призвал ЕС ограничить помощь нашей стране.

"По данным следствия, враждебным приспешником оказался гражданин одной из европейских стран, готовивший пропагандистские материалы для российского "RT", - добавляет СБУ.

Впоследствии злоумышленник прибыл в Украину и поселился в Черниговской области. После полномасштабного вторжения он приступил к выполнению задач от кремлевского рупора по сбору материалов и подготовке выпуска заказных сюжетов о войне в Украине. Также в свою деятельность он приобщил сожительницу, которая помогала монтировать фейковые новости для зарубежных СМИ.

"Еще два вражеских пропагандиста разоблачены в Днепропетровской области. Одна из них - жительница Покрова, другой пророссийский агитатор - житель Новомосковска", - пишет СБУ.

Фото: СБУ задержала блоггера пропагандистского издания России "Russia Today (ssu.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что на юге Украины задержали бывшего боевика террористической группировки "Призрак" , который надеялся "залечь на дно" в Одессе.

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