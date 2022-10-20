СБУ задержала блогера, "слившего" в сеть видео обстрела Бурштынской ТЭС

Администратор одного из Telegram-каналов снял на видео последствия попаданий ракет по объекту критической инфраструктуры и разместил его на своем канале для увеличения числа подписчиков.

Буквально через несколько минут видео подхватил канал, имеющий миллионную аудиторию. А позже последствия обстрелов уже были у российских пропагандистов.

"Установленный СБУ блогер не является корректировщиком и не намерен содействовать врагу. После общения со спецслужбой он осознал, что видео попаданий могут быть использованы для корректировки точности ударов", - отметили в ведомстве.

В Службе безопасности объяснили, что соцсети мониторят не только российские блогеры-"военкоры", но и кадровые военные. Враги учитывают информацию из открытых украинских источников при планировании своих действий.

Правоохранители в очередной раз отмечают, что запрещено снимать и обнародовать видео последствий попаданий вражеских ракет и дронов по военным объектам и гражданской критической инфраструктуре.

Как известно, корректировка вражеского огня является преступлением и наказывается законом.